Наразі підрахували 64,7% бюлетенів. Лідер опозиційної партії ANO Бабіш набрав 37,5% голосів. Натомість його суперник Павел – 33%.

До речі Чехія обирає президента: яка позиція кандидатів щодо України

Суттєвий відрив

Бабіш і Павел мають значний відрив від інших кандидатів. На третьому місці опинилась колишня ректорка університету Менделя Дануше Нерудова, набравши 13,8% голосів виборців.

Однак показники Бабіша поступово зменшуються із початком підрахунку голосів у великих містах. Відтак наразі складно сказати, як розподіляться перше та друге місце. Однак вже можна говорити про другий тур.

Другий тур виборів пройде через 2 тижні. Переможець замінить на посту чинного президента Мілоша Земана. Він перебував на посаді президента вже 10 років.

Позиція лідерів щодо України