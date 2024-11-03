На выборах президента Молдовы рекордная явка: проголосовали более 1,5 миллиона граждан

В Молдове в воскресенье, 3 ноября, проходит второй тур выборов президента. Явка на избирательные участки превысила 50%.

Таким образом свой голос пришло отдать более 1,5 миллиона граждан Молдовы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NewsMaker.

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Какова ситуация с явкой на выборах в Молдове

Кандидатами на пост президента Молдовы являются действующий президент Майя Санду и бывший генпрокурор Александр Стояногло.

В первом туре Санду набрала 42,49% голосов, Стояногло – 25,95%.

По информации ЦИК, во втором туре в Молдове уже проголосовали более 1 522 974 гражданина.

Самые активные на выборах – граждане 66 – 75 лет, а наименее активные – 18 – 25 лет. Однако во всех возрастных группах зафиксирована повышенная явка. Кроме того, высокая явка и среди граждан, проживающих в Приднестровье (23 294 человека),

– сообщает NewsMaker.

Женщины участвуют в выборах активнее, чем мужчины. Больше всего голосов, как и в первом туре, зафиксировано в Дондушенском, Кишиневском и Криуленском районах.

Также, как сравнивает молдавский телеканал TV8, до 16:00 свой голос пришли отдать примерно 1 284 000 избирателей (43,08%). В первом туре в это же время явка составляла более 1 143 000 избирателей (39,40%).

А на прошлых выборах 1 ноября 2020 года в первом туре до 16:00 проголосовали более 927 000 избирателей (33%).

Также явка является рекордной как для избирателей Кишинева, так и для диаспоры – + 10% и + 46% соответственно по сравнению с первым туром. Явка на избирательных участках за рубежом составляет более 258 тысяч человек.