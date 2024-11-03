Таким чином свій голос прийшло віддати понад 1,5 мільйона громадян Молдови. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NewsMaker.

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Яка ситуація з явкою на виборах у Молдові

Кандидатами на пост президента Молдови є чинна президентка Майя Санду та колишній генпрокурор Олександр Стояногло.

У першому турі Санду набрала 42,49% голосів, Стояногло – 25,95%.

За інформацією ЦВК, у другому туру у Молдові вже проголосували понад 1 522 974 громадянина.

Найактивніші на виборах – громадяни 66 – 75 років, а найменш активні – 18 – 25 років. Проте у всіх вікових групах зафіксовано підвищену явку. Крім того, висока явка і серед громадян, що мешкають у Придністров'ї (23 294 особи),

– повідомляє NewsMaker.

Жінки беруть участь у виборах активніше, ніж чоловіки. Найбільше голосів, як і в першому турі, зафіксовано в Дондушенському, Кишинівському та Криуленському районах.

Також, як порівнює молдовський телеканал TV8, до 16:00 свій голос прийшли віддати приблизно 1 284 000 виборців (43,08%). У першому турі в цей же час явка складала понад 1 143 000 виборців (39,40%).

А на минулих виборах 1 листопада 2020 року в першому турі до 16:00 проголосували понад 927 000 виборців (33%).

Також явка є рекордною як для виборців Кишинева, так і для діаспори – +10% та +46% відповідно у порівнянні з першим туром. Явка на виборчих дільницях за кордоном становить понад 258 тисяч осіб.