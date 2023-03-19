Журналисты, ссылаясь на свои источники, обнародовали новую стратегию Кремля перед выборами президента в 2024 году. Она предполагает создание образа "хранителя традиционных ценностей" вокруг Владимира Путина.

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Сделают акцент на "нравственном превосходстве"

Как говорят в издании, в Кремле планируют на очередных президентских выборах подать Путина, как "хранителя традиционных ценностей". Но это еще не всё. Еще один момент, на который хотят сделать акцент, – "нравственное превосходство" России над другими государствами мира.

Заметим, что работу над созданием нового образа начали не вчера, а именно в преддверии полномасштабного вторжения. Собеседник, приближенный к Кремлю, рассказал журналистам о "консервативной изоляционистской идеологии". Именно ее избрали для того, чтобы проводить новую президентскую кампанию. А "разрабатывать" ее начали в конце 2021 года.

Идея "русского мира" уже не нужна

Перед началом полномасштабного вторжения в Кремле размышляли над тем, что идею "русского мира" должна заменить другая. Ею должна стать тема "антизападного консерватизма". Ее должны использовать в своей риторике как чиновники, так и пропагандисты.

Что касается избирателей, то им планировали представлять новый образ России. Речь идет о так называемом "государстве в себе". Страна, которая будто бы сохраняет собственные традиции и, если и взаимодействует с миром, то довольно ограничено. Такой КНДР на минималках.

Сейчас наработки в Кремле претерпели определенные коррективы. Так, тема "русского мира", которая близка многим государствам, когда-то входившим в СССР, должна стать частью той концепции о "государстве в себе".

Тем временем в России назревает еще один проект. Речь идет о "ДНК России". Он работает над изучением так называемого "русского мировоззрения". Интересно, что доподлинно непонятно, что подразумевается этим "мировоззрением".

Журналисты предполагают, что речь идет об определенных "ценностных константах", которые "свойственны" России на протяжении всей истории. Среди них выделяют "общность, чувство долга и сверхцели, экзистенциальную устойчивость и приоритет нематериального над меркантильным".

Путин должен превзойти показатели