Такое мнение 24 Каналу выразил политолог Игорь Чаленко, отметив, что это ближайшая проблема президента России. Он добавил, что глава Кремля это понимает.

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Российские элиты ощущают, что Путину осталось недолго. Он добавил, что нельзя делать ставку на то, что это произойдет завтра, послезавтра или через месяц.

Мы должны рассчитывать на долгую борьбу. Ввиду того, что происходит в России, фактически мы стоим в начале этой "грызни" – новой смуты, которая у них будет происходить,

– сказал Чаленко.

Согласно социологическим данным, большинство россиян считает "лучшим преемником" Путина премьера России Михаила Мишустина. По мнению политолога, эту кандидатуру могут предлагать Путину даже в Пекине.

Сейчас невыгодно держать Путина, превратившего страну в диктатуру. Мол, нужен лидер, который удовлетворит не только желание Пекина зарабатывать на сырье России, но и успокоит лидеров, например западного мира, которые беспокоятся по поводу ядерного арсенала, беженцев и т.д.

"Не возникнет ли ситуация, как в конце февраля 1953 года? Никто и близко не задумывался над тем, что через несколько дней Сталин умрет", – отметил Игорь Чаленко.

1 марта 1953 года у Иосифа Сталина произошло кровоизлияние в мозге, а 5 марта уже констатировали его смерть. Тогда все изменилось, был переходный период и "оттепель".

Что такое "оттепель" "Оттепель" – период второй половины 1950-х – середины 1960-х годов в Советском Союзе. Среди основных характеристик условного периода – ослабление тоталитарного сталинизма, поверхностная демократизация политической системы и едва заметная либерализация режима.

Сейчас российские элиты тоже думают о том, как сделать этот переходный период. Ведь развернуть сразу путинскую машину не получится. Однако это нужно делать, ведь этот вопрос выживания сегодняшних российских элит.

"Они будут вынуждены сделать этот шаг. Иначе, что будет с Россией – это банальный распад. Распад нынешнего российского государственного проекта. Россияне, думаю, этого очень и очень не хотят", – подчеркнул политолог.

Сценарии для Путина

Бывший президент России Борис Ельцин называл Владимира Путина своим "преемником". Ельцина отстранили от власти, а все его окружение понемногу вытесняли. Это происходило планомерно вплоть до самой смерти Ельцина из-за состояния здоровья.

Путин помнит судьбу Назарбаева, которого жестко отстранили от власти в Казахстане. У Путина есть собственный опыт. Путин думает, если это произойдет, когда он отойдет от власти, чтобы это было по сценарию Ельцина, а не Назарбаева. Или еще жестче с физической ликвидацией,

– подчеркнул Чаленко.

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Выборы Путина, а не президента

Сейчас есть несколько вариантов насчёт дальнейшей ситуации. Один из них – проведение выборов Путина, а не президента России. Мол, действующий президент России досиживает некоторое количество времени до более-менее "нормализации вопроса с Украиной", а затем приходит преемник.

Чем больше сейчас будут биться внутри российских властей "башни", тем меньше безопасности для первого лица. Поэтому шансы ликвидации Путина растут.

"Ему самому сейчас выгодно просчитать свой уход, чем дальше бороться за власть – эти следующие два срока до 2036 года. Понятно, что, если он сам пойдет на этот авантюризм, то его просто застрелят свои, потому что они понимают, что дальше в России не будет будущего с таким "лидером", – подчеркнул политолог.

Путин и выборы президента России