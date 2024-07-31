Это 24 Каналу отметил политолог Владимир Фесенко. По его словам, сейчас также существует определенный риск, если Трамп победит на президентских выборах США, поэтому европейцы готовятся.

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"Кнут и пряник" касается отношений Евросоюза и США. Проблема есть. Думаю, в случае победы Трампа они еще до того, как он станет президентом, начнут через его уполномоченные лица договариваться, чтобы не допустить новых торговых войн. Не получится – тогда будет кнут со стороны ЕС. Они к этому готовятся. Так и надо делать, особенно в случае таких политиков, как Трамп", – подчеркнул он.

Обратите внимание! В материале говорится, что Трамп объявил план ввести универсальный сбор на импорт в 10%, что в несколько раз превышает нынешний уровень. Это может повысить расходы для потребителей в США. В Брюсселе прогнозируют, что это может сократить экспорт ЕС примерно на 150 миллиардов евро в год. Поэтому в Евросоюзе предлагают ответить на ход Трампа методом "кнута и пряника". К команде Трампа планируют обратиться после его вероятной победы, но до того, как он вступит в должность. Планируют обсудить, какие американские продукты ЕС мог бы покупать в большем количестве. Если переговоры будут неудачными и Трамп применит более высокие пошлины, отдел торговли Европейской комиссии может ввести пошлины в размере 50% или более на отдельные товары.

Как может действовать Трамп относительно Украины

Издание Politico написало, что некоторые страны-члены НАТО могут отказаться от поддержки Украины, если Трамп станет лидером США. Владимир Фесенко отметил, что к таким публикациям стоит относиться спокойно.

Кроме того, Венгрия и частично Словакия уже прекратили поддержку Киева в тех формах, которые были у большинства стран НАТО в 2022 – 2023 годах. Поэтому такая проблема существует и сейчас.

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Однако есть опасения, будет ли США в полном объеме выполнять свои обязанности по безопасности относительно Европы и Украины. Поэтому на саммите НАТО в Вашингтоне приняли решение, которые являются определенными предохранителями. В частности, есть совместное решение, что на следующий год будет финансирование в размере 40 миллиардов долларов для Украины на всякий случай, если Трамп прекратит прямую военную помощь нашего государства.

Далее логистика поставок оружия и боеприпасов, которая сейчас осуществляется в рамках платформы "Рамштайн", но через США. Сейчас ее переводят под эгиду НАТО. Европейцы таким образом хотят подстраховаться, чтобы вдруг Трамп не заблокировал поставки оружия для Украины,

– объяснил политолог.

По его мнению, это маловероятный сценарий. Трамп может в определенной степени давить на Украину, чтобы, например, инициировать переговоры с Россией. Однако вряд ли он будет действовать вопреки партнерским обязательствам США.

"Думаю, что Трамп будет действовать иначе. Он может перевести военную помощь Украине в другой формат, в условия ленд-лиза. То есть предоставление нам долгосрочного кредита. Это не безвозмездная помощь, для нас это будет сложнее, но более-менее приемлемо", – предположил Фесенко.