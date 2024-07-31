Це 24 Каналу зауважив політолог Володимир Фесенко. За його словами, зараз також існує певний ризик, якщо Трамп переможе на президентських виборах США, тому європейці готуються.

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"Батіг та пряник" стосується відносин Євросоюзу та США. Проблема є. Думаю, у випадку перемоги Трампа вони ще до того, як він стане президентом, почнуть через його уповноважених осіб домовлятися, щоб не допустити нових торгових війн. Не вийде – тоді буде батіг з боку ЄС. Вони до цього готуються. Так і треба робити, особливо у випадку таких політиків, як Трамп", – підкреслив він.

Зверніть увагу! У матеріалі мовиться, що Трамп оголосив план запровадити універсальний збір на імпорт у 10%, що у кілька разів перевищує нинішній рівень. Це може підвищити витрати для споживачів у США. У Брюсселі прогнозують, що це може скоротити експорт ЄС приблизно на 150 мільярдів євро на рік. Тому в Євросоюзі пропонують відповісти на хід Трампа методом "батога та пряника". До команди Трампа планують звернутися після його імовірної перемоги, але до того, як він вступить на посаду. Планують обговорити, які американські продукти ЄС міг би купувати в більшій кількості. Якщо переговори будуть невдалими і Трамп застосує вищі мита, відділ торгівлі Європейської комісії може ввести мита у розмірі 50% або більше на окремі товари.

Як може діяти Трамп щодо України

Видання Politico написало, що деякі країни-члени НАТО можуть відмовитись від підтримки України, якщо Трамп стане лідером США. Володимир Фесенко зазначив, що до таких публікацій варто ставитись спокійно.

Крім того, Угорщина та частково Словаччина вже припинили підтримку Києва у тих формах, які були у більшості країн НАТО у 2022 – 2023 роках. Тому така проблема існує й зараз.

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Однак є побоювання, чи буде США у повному обсязі виконувати свої безпекові обов'язки щодо Європи та України. Тому на Саміті НАТО у Вашингтоні ухвалили рішення, які є певними запобіжниками. Зокрема, є спільне рішення, що на наступний рік буде фінансування у розмірі 40 мільярдів доларів для України на всякий випадок, якщо Трамп припинить пряму військову допомогу нашої держави.

Далі логістика постачань зброї та боєприпасів, яка зараз здійснюється у рамках платформи "Рамштайн", але через США. Зараз її переводять під егіду НАТО. Європейці у такий спосіб хочуть підстрахуватися, щоб раптом Трамп не заблокував постачання зброї для України,

– пояснив політолог.

На його думку, це малоймовірний сценарій. Трамп може певною мірою тиснути на Україну, щоб, наприклад, ініціювати переговори з Росією. Проте навряд чи він буде діяти всупереч партнерським зобов’язанням США.

"Думаю, що Трамп буде діяти інакше. Він може перевести військову допомогу Україні в інший формат, в умови ленд-лізу. Тобто надання нам довгострокового кредиту. Це не безоплатна допомога, для нас це буде складніше, але більш-менш прийнятно", – припустив Фесенко.