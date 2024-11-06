Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение американского бизнесмена в соцсети Х, ранее известной как твиттер. Сейчас подсчет голосов по штатам за каждого из кандидатов еще продолжается.

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Какой мем опубликовал Маск

На странице Илона Маска в соцсети Х появилось отфотошопленное фото, где он якобы находится в Овальном кабинете Белого дома, рабочем кабинете президента США. На фото он держит в руках рукомойник, подписав свое фото: "Дайте этому осознаться".

Маск опубликовал мемное фото с умывальником и им в белом доме / Фото из аккаунта соцсети Х американского бизнесмена

Интересно, что этот коллаж является аллюзией на видео бизнесмена, которое он опубликовал после приобретения компании Twitter. Тогда Маск разместил видео, на котором входит в штаб-квартиру Twitter с личным рукомойником.

Справка! В английском языке слово "sink" означает не только "осознать", но и "умывальник". Маск как бы сказал: "Дайте этому осознаться" и буквально принес sink (умывальник), подчеркивая иронию ситуации.

К слову, ранее Маск опубликовал фото из штаба Дональда Трампа во время подсчета голосов за кандидатов в президенты США. Бизнесмен также, реагируя на возможную победу Трампа, написал: "Гейм, сет, матч".