Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Выборы в США

Сообщается, что 8 из 10 избирателей говорят, что определились с кандидатом где-то к сентябрю. Менее 1 из 10 утверждают, что они приняли решение на прошлой неделе, а примерно одна восьмая называет сентябрь или октябрь.

Большинство тех, кто поддерживает вице-президента Камалу Харрис, и тех, кто поддерживает бывшего президента Дональда Трампа – около 80% – говорят, что они приняли решение еще до сентября,

– отмечает CNN.

Заметим, что предыдущие экзитполы по выборам в США показывают, что Трамп побеждает в Неваде (47% против 43%) и Пенсильвании (47% против 46%), а Харрис – в Северной Каролине (48% против 43%), Мичигане (48% против 45%), Висконсине (47% против 44%) и Джорджии (49% против 46%). В Аризоне оба кандидата набрали поровну – по 46%.

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