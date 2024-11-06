Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Вибори у США

Повідомляється, що 8 із 10 виборців кажуть, що визначилися з кандидатом десь до вересня. Менш як 1 з 10 стверджують, що вони ухвалили рішення минулого тижня, а приблизно одна восьма називає вересень чи жовтень.

Більшість тих, хто підтримує віцепрезидентку Камалу Гарріс, і тих, хто підтримує колишнього президента Дональда Трампа – близько 80% – кажуть, що вони прийняли рішення ще до вересня,

– зазначає CNN.

Зауважимо, що попередні екзитполи щодо виборів у США показують, що Трамп перемагає у Неваді (47% проти 43%) та Пенсильванії (47% проти 46%), а Гарріс – у Північній Кароліні (48% проти 43%), Мічигані (48% проти 45%), Вісконсині (47% проти 44%) та Джорджії (49% проти 46%). В Арізоні обидва кандидати набрали порівну – по 46%.

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