Об этом 24 Каналу рассказал заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данылов. По его словам, Эрдоган теряет расположение среди избирателей.
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Эрдоган отстает
Сергей Данылов объяснил, что Эрдоган получает порцию критики от оппозиции, в частности, от единого кандидата Кемаля Киличдароглу. Впрочем, с другим кандидатом на пост главы государства все тоже не однозначно.
"Месяц или полтора назад уверенность в том, что Киличдароглу выиграет была значительно больше", – подчеркнул он.
Развитие колеблется от 1,5% до 7% в пользу представителя оппозиции.
У Эрдогана есть шанс сразиться за то, чтобы остаться президентом. Впрочем, никогда в его политической истории не было на столько острых выборов и на столько плохих его позиций,
– заметил Данылов.
По его словам, уже 14 мая состоится первый тур президентских выборов, но спрогнозировать его результаты сложно.
"Если Эрдоган снизит свою публичную активность и будет преимущественно пользоваться видео обращениями, то это, конечно, ему не поможет сразиться за голоса колеблющихся", – убежден заместитель директора Центра ближневосточных исследований.
Так что у Эрдогана сейчас непростой период.
Сергей Данылов рассказал, кто может стать следующим президентом Турции: смотрите видео
Что ждет Турцию
Сергей Данылов рассказал, что украинский вопрос, как и вся внешняя политика, далеко не на первом месте у Кемаля Киличдароглу.
"Он обещает вернуться к сбалансированной макрофинансовой политике, не допускать такой инфляции, которая была в прошлом году", – пояснил он.
По его словам, основное упор предвыборной кампании представителя от оппозиции именно на внутриполитической и внутриэкономической ситуации.
В частности, в планах вернуться в парламентско-президентскую республику, отказаться от репрессий, авторитарных замашек, что должно обеспечить улучшение отношений с ЕС и возвращение инвесторов в страну.
Какие шансы у Киличдароглу
Данылов сообщил, если победит Киличдароглу, вполне кардинальных перемен не будет.
Киличдароглу будет гораздо больше проевропейским и будет пытаться сбалансировать и вернуть доверие в отношениях между Анкарой и европейскими столицами,
– сосредоточил внимание он.
Впрочем, у этого кандидата в президенты Турции есть меньше авторитета и возможностей, в отличие от Реджепа Эрдогана.
Реджеп Эрдоган: последние новости
- СМИ заявили, что у турецкого лидера Реджепа Эрдогана 27 апреля произошел инфаркт миокарда. Сообщалось, что это произошло в прямом эфире. Впоследствии в администрации президента начали опровергать информацию.
- Впрочем, это не помешало Эрдогану провести разговор с главой России Владимиром Путиным. После онлайн-встречи диктатор заметил, что Турция войдет в клуб стран с ядерной энергетикой.
- В Турции заявили о том, что знают, как остановить российско-украинскую войну. Они стремятся посадить Киев и Москву за стол переговоров