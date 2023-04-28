Об этом 24 Каналу рассказал заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данылов. По его словам, Эрдоган теряет расположение среди избирателей.

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Эрдоган отстает

Сергей Данылов объяснил, что Эрдоган получает порцию критики от оппозиции, в частности, от единого кандидата Кемаля Киличдароглу. Впрочем, с другим кандидатом на пост главы государства все тоже не однозначно.

"Месяц или полтора назад уверенность в том, что Киличдароглу выиграет была значительно больше", – подчеркнул он.

Развитие колеблется от 1,5% до 7% в пользу представителя оппозиции.

У Эрдогана есть шанс сразиться за то, чтобы остаться президентом. Впрочем, никогда в его политической истории не было на столько острых выборов и на столько плохих его позиций,

– заметил Данылов.

По его словам, уже 14 мая состоится первый тур президентских выборов, но спрогнозировать его результаты сложно.

"Если Эрдоган снизит свою публичную активность и будет преимущественно пользоваться видео обращениями, то это, конечно, ему не поможет сразиться за голоса колеблющихся", – убежден заместитель директора Центра ближневосточных исследований.

Так что у Эрдогана сейчас непростой период.

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Что ждет Турцию

Сергей Данылов рассказал, что украинский вопрос, как и вся внешняя политика, далеко не на первом месте у Кемаля Киличдароглу.

"Он обещает вернуться к сбалансированной макрофинансовой политике, не допускать такой инфляции, которая была в прошлом году", – пояснил он.

По его словам, основное упор предвыборной кампании представителя от оппозиции именно на внутриполитической и внутриэкономической ситуации.

В частности, в планах вернуться в парламентско-президентскую республику, отказаться от репрессий, авторитарных замашек, что должно обеспечить улучшение отношений с ЕС и возвращение инвесторов в страну.

Какие шансы у Киличдароглу

Данылов сообщил, если победит Киличдароглу, вполне кардинальных перемен не будет.

Киличдароглу будет гораздо больше проевропейским и будет пытаться сбалансировать и вернуть доверие в отношениях между Анкарой и европейскими столицами,

– сосредоточил внимание он.

Впрочем, у этого кандидата в президенты Турции есть меньше авторитета и возможностей, в отличие от Реджепа Эрдогана.

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