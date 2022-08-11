Арестович заявил, что пойдет в президенты и назвал условие

На протяжении почти шести месяцев Алексей Арестович то восхищал миллионы украинцев, то возмущал их. Теперь же он рассказал о своих амбициях стать президентом Украины.

В интервью Дмитрию Гордону советник главы Офиса Президента рассказал, не хочет ли он возглавить государство. По словам Алексея Арестовича, соответствующее желание у него есть, но все будет зависеть от решения Владимира Зеленского.

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Рейтинг Арестовича – рейтинг действующего президента

Прежде всего во время разговора Алексей Арестович опроверг один из распространяющихся слухов. Он отрицал будущее основание им, а также другим советником главы ОП Михаилом Подоляком партии. Но это не значит, что у него нет амбиций стать президентом Украины.

В то же время Арестович дал четкое определение своему рейтингу. По его мнению, он целиком и полностью является рейтингом действующего президента. И от Владимира Зеленского советник главы ОП пока себя не отделяет. Он подчеркнул, что никогда не подводит людей, с которыми продолжает сотрудничество. Мол, разногласия не станут причиной вынесения в публичное пространство рассуждений, которые могут негативно повлиять на тех, с кем он в команде.

Свои слова он решил подтвердить несколько месяцев паузой. За это время, когда он не работал с Офисом Президента, Арестович не обмолвился ничем плохим.

На решение Арестовича повлияет Зеленский

Советник главы ОП подчеркнул, что сейчас мнений о президентстве быть не может. Пост эту занимает Владимир Зеленский. Более того, он еще и верховный главнокомандующий во время военного положения. Но после войны все может измениться. В частности тогда, когда будет говориться о следующей президентской гонке. Они, напомним, запланированы весной 2024 года.

Если он (Владимир Зеленский – 24 канал) пойдет на второй срок, я не буду его подрезать. А если нет, то нужно будет думать,

– отметил Арестович.

Алексей Арестович утвердительно ответил, что будет участвовать в президентской гонке при условии, что Владимир Зеленский решит не подаваться на второй срок. Таким образом, он подтвердил информацию о том, что планирует попытаться стать главой государства через несколько лет.

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