Как сообщил представитель избирательного штаба Ирана Мохсен Эслами, голоса в первом туре выборов разделились между Масудом Пезешкианом и Саидом Джалили. Второй тур запланирован на 5 июля.

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Результаты первого тура в Иране

В субботу, 29 июня, в Иране завершился подсчет голосов на 58 640 избирательных участках по всей стране и 344 за рубежом.

Результаты 14-х президентских выборов в Иране свидетельствуют о напряженной борьбе между Пезешкианом и Джалили. После подсчета 24,5 миллиона голосов Пезешкиан победил с 10,4 миллионом голосов. Джалили в свою очередь набрал незначительно меньше – почти 9,5 миллиона.

Сообщается, что другой кандидат, Мохаммад Багер Галибаф, набрал почти 3,34 миллиона голосов, а Мустафа Пурмохаммади – чуть более 200 тысяч.

Согласно избирательному законодательству Ирана, второй тур между двумя ведущими кандидатами проводится в первую пятницу после объявления результатов, если ни один не набирает 50%+1 голосов.

Напомним, что прошлый президент Ирана Ибрахим Раиси 19 мая попал в авиакатастрофу на северо-западе страны. В результате падения вертолета он погиб. На борту было 9 человек, включая министра иностранных дел Хосейна Амир Абдоллахиана и генерал-губернатора провинции Восточный Азербайджан Малека Рахмати. Все, что известно о катастрофе – читайте в материале 24 Канала.