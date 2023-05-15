Об этом 24 Каналу рассказал Иван Преображенский – кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе. По его словам, у Эрдогана есть все шансы одержать победу в выборах.

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Будет ли Россия влиять на ход выборов

Иван Преображенский объяснил, что во второй тур Россия постарается активно не вмешиваться, хотя надежда на первенство именно Эрдогана у нее есть.

Соцопросы накануне выборов показали, что Эрдоган немного отстает, в результате он получил почти на 5% больше, чем оппозиционный коллективный кандидат.

Как ни странно, для некоторых (избирателей – 24 Канал) Эрдоган – это меньшее зло по сравнению с этим кандидатом,

– заметил он.

Реджеп Эрдоган значительно повысил свою популярность в Анкаре и Стамбуле.

"Соответственно, у Владимира Путина есть все шансы сохранить в Турции своего старого друга и коллегу", – добавил Преображенский.

Впрочем, победа Эрдогана может негативно сказаться на соседних странах.

Иван Преображенский рассказал, кто действительно голосует за Реджепа Эрдогана: смотрите видео

Эрдоган подкупает электорат

Эксперт по Центральной и Восточной Европе убежден, что чем дольше человек находится у власти, тем больше он теряет адекватность.

"Столько управлять страной, сколько руководил Эрдоган сперва в роли лидера парламентского большинства, а затем президента, это уже близится к срокам управления Путина", – отметил он.

По его мнению, так долго у власти в Турции никто не был еще со времен уничтожения монархии.

Впрочем, приверженность избирателей Эрдоган буквально покупает.

Идет массовая раздача всего, что только можно: от подарков детям прямо на избирательном участке до обещаний денег кому угодно,

– добавил он.

Преображенский объяснил, что выдача денег спровоцирует увеличение инфляции до 200%.

"За оппозиционного кандидата преимущественно проголосовали провинции, где есть национальные меньшинства, бизнес, развитая экономика, городские системы", – пояснил он.

За Эрдогана отдают свои голоса в основном представители сельского населения.

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