Если вернее, то отсрочить их. Для этого уже готовит почву Дмитрий Песков. Что нужно, чтобы это произошло 24 Каналу рассказал Сергей Жирнов – экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России.

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Большая проблема Путина

Еще в начале августа интервью для газеты The New York Times рупор Кремля Дмитрий Песков заявил, что президентские выборы в России "не совсем демократия, а дорогостоящая бюрократия". После этого он перестал появляться на публике до сих пор.

"Песков вообще не скажет ни слова от себя и никогда этого не делал. Он проговаривает все то, что нужно Путину и иногда то, что Путин не хочет проговаривать сам", – заметил Сергей Жирнов.

Можно сказать, что Песков запускает пробные тезисы, чтобы понять, как на них будет реагировать международное сообщество и российское общество.

У Путина большая проблема в следующем году – формально пройдут президентские выборы. Эти выборы ставят под вопрос его легитимность. Он впервые легитимно нарушит конституцию России – пойдет на третий срок подряд,

– отметил экс-сотрудник КГБ.

Владимир Путин фактически переписал под себя конституцию и обнулил два предыдущих срока своего президентства – третий и четвертый.

"Возникает вопрос, сможет ли Путин выбраться, потому что его популярность резко падает. Он проигрывает войну, стареет и всем уже надоел. Люди к нему относятся с презрением, особенно в больших городах", – подчеркнул Жирнов.

Путин может отменить выборы

Собственно, перед Путиным встает вопрос, проводить ли вообще выборы. Потому что у него есть обходной манёвр – объявить военное положение, что приводит к затишью в нормальной политической жизни страны. Во время войны проводить президентские выборы нельзя. Даже через 90 дней после ее завершения.

Поэтому Путин может сказать, поскольку у нас военное положение, чрезвычайная ситуация, мы отменяем выборы. А Песков уже подготовил публику, которая, кстати, не очень возмутилась,

– подчеркнул Жирнов.

Кстати, на временно оккупированных территориях Украины также планируют провести голосование вместе с российскими городами. Даже несмотря на то, что формально это нарушение конституции. Назвали это "единственным днем голосования".

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