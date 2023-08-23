Якщо точніше, то відтермінувати їх. Для цього вже готує підґрунтя Дмітрій Пєсков. Що потрібно, аби це відбулось 24 Каналу розповів Сергій Жирнов – ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії.

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Велика проблема Путіна

Ще на початку серпня інтерв'ю для газети The New York Times рупор Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що президентські вибори у Росії "не зовсім демократія, а дорога бюрократія". Після цього він перестав з'являтись на публіці до сьогодні.

"Пєсков взагалі не скаже жодного слова від себе і ніколи цього не робив. Він проговорює все те, що потрібно Путіну й іноді те, що Путін не хоче проговорювати сам", – зауважив Сергій Жирнов.

Можна сказати, що Пєсков запускає такі собі пробні тези, аби зрозуміти, як на них реагуватиме міжнародна спільнота та російське суспільство.

В Путіна велика проблема наступного року – формально мають відбутись президентські вибори. Ці вибори ставлять під питання його легітимність. Він вперше легітимно порушить конституцію Росії – піде на третій термін поспіль,

– зазначив ексспівробітник КДБ.

Владімір Путін фактично переписав під себе конституцію та обнулив два попередні терміни свого президентства – третій та четвертий.

"Виникає питання, чи зможе Путін вибратись, бо його популярність різко падає. Він програє війну, старіє і всім вже набрид. Люди до нього ставляться з презирством, особливо у великих містах", – наголосив Жирнов.

Путін може скасувати вибори

Власне, перед Путіним постає питання, чи взагалі проводити вибори. Тому що він має обхідний маневр – оголосити воєнний стан, що спричиняє затишшя у нормальному політичному житті країни. Під час війни проводити президентські вибори не можна. Навіть за 90 днів після її завершення.

Тому Путін може сказати, оскільки у нас воєнний стан, надзвичайна ситуація, ми скасовуємо вибори. А Пєсков уже підготував публіку, яка, до речі, не дуже й обурилась,

– підкреслив Жирнов.

До слова, на тимчасово окупованих територіях України також планують провести голосування разом із російськими містами. Навіть попри те, що формально це є порушенням конституції. Назвали це "єдиним днем голосування".

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