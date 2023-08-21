Деякі російські телеграм-канали "забили тривогу" через зникнення Дмітрія Пєскова. Незабаром після останньої появи кремлівського посіпаки на публіці виходила стаття, де він наговорив зайвого, передає 24 Канал.

До теми Пєсков "навангував" Путіну перемогу на виборах з 90% голосів, а потім "передумав"

Що сталося з Пєсковим

Одіозна російська журналістка Ксенія Собчак розповіла, де може перебувати прессекретар Путіна. За її словами, представник Кремля зараз відпочиває.

Спокійніше. Пєсків у відпустці. Сказав, що повернеться за 2 дні,

– написала вона у соцмережах.

Що цьому передувало

Пєсков дав The New York Times інтерв'ю, в якому зізнався, що у Росії відсутні справжні вибори. Він анонсував перемогу Путіна на виборах у 2024 році з 90 відсотками голосів. Також представник диктатора заявив, що президентські виборчі процеси в країні-агресорці є дорогою бюрократією, а не демократією.

Згодом після виходу скандальної статті Пєсков спростував власні слова. Він заявив, що західні журналісти буцімто чи то дали несправжню цитату, чи то абсолютно неправильно інтерпретували його слова. Посіпака російського тирана заплутався у поясненнях.

Що кажуть експерти про заяву Пєскова