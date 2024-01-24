В эфире 24 Канала российский оппозиционный политолог Дмитрий Орешкин отметил, что Борис Надеждин озвучивает такие заявления, ведь он не глуп. Если он скажет обратное, его снимут с гонки, ведь в России это называется пропаганда сепаратизма.

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"Поскольку Крым объявлен российским, то его возвращение воспринимается как поддержка сепаратизма и раскола России", – объяснил Орешкин.

Если он играет по правилам, сопровождающим этот предвыборный ритуал, то его очень легко критиковать в отношении так называемых новоприсоединенных территорий. Если он скажет, что это уголовное преступление, это оккупация страны с территориально признанными границами, – тогда его снимут с выборов.

"Это я могу все это озвучивать. И я думаю, что он именно так и думает, ведь знаю его. Однако требовать от него, чтобы он это произнес, мне кажется, это просто нерационально", – добавил политолог.

Согласована ли его кандидатура с Кремлем

"Я бы не хотел говорить, что эта кандидатура "упала с неба". Надеждин приемлема кандидатура для Кремля – иначе бы ее не было", – объяснил Дмитрий Орешкин.

Он добавил, что, несмотря на это, Надеждин ведет себя так, что может стать неприемлемым. Однако этого требует логика событий, ведь люди от него ждут окончания войны.

Не факт, что у него это получится, мы ведь понимаем, что "против лома нет приема". Даже если у Надеждина будет 15%, что будет уже немыслимым скандалом – все равно он не станет президентом и ожидать от него это просто нерационально,

– предположил политолог.

По словам Орешкина, было много инициатив по демократизации российской политики и всегда эти инициативы разваливались изнутри. Не без помощи Кремля, туда запускавшего своих агентов. В результате попытки создать некую общую оппозицию разрушались. Сейчас, удивительно, оппозиция смогла объединиться возле одной кандидатуры.

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