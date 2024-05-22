Трамп запостил видео, где обещал превратить США в "объединенный Рейх" – впоследствии его удалили

Экс-президент США Дональд Трамп в предвыборном ролике упомянул создание "объединенного Рейха" как один из вариантов развития страны в случае его победы на выборах. Впоследствии кандидат удалил этот ролик.

В Белом доме уже раскритиковали такой поступок. В предвыборном штабе экс–президента заявили, что Трамп не причастен к публикации этого ролика, а в команде просто не заметили такую отсылку.

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Трамп и Рейх

В понедельник, 20 мая, Дональд Трамп на своей странице в социальной платформе Truth Social разместил небольшое видео. В начале ролика прозвучали вопросы: "Что будет после победы Дональда Трампа?" и "Что будет дальше для Америки?".

После этого в кадре появляются вырезки из газет, на которых можно разглядеть надписи "Граница закрыта – 15 миллионов нелегальных иностранцев депортированы" и "Экономика переживает бум". Затем под заголовками дважды появляется слегка размытый текст: "Промышленная мощь значительно возросла... благодаря созданию единого Рейха".

Уже утром политик удалил этот ролик.

Стоит отметить, что слово "Рейх" означает царство, королевство или империю и часто считается ссылкой на гитлеровский режим Третьего Рейха, возникший в нацистской Германии в 1930–х годах.

Реакция политиков

Действующий президент США Джо Байден осудил такое упоминание нацистского режима в видео Трампа.

Это на его официальном аккаунте? Ничего себе! Единый Рейх? Это язык Гитлера, а не Америки. Он заботится о том, чтобы удержать власть. Я забочусь о вас",

– сказал Байден во вторник в собственном видео.

Представитель кампании переизбрания Байдена Джеймс Сингер заявил, что пост Трампа "является частью шаблона его восхваления диктаторов и повторения антисемитских тропов". По его словам, политик представляет угрозу демократии поэтому американцы должны отвергнуть его в ноябре на выборах.

Кампания Трампа отвергла обвинения и заявила, что бывший президент, которого судят в Нью-Йорке, не знал, что это слово появилось в видео. Пресс-секретарь избирательного штаба Каролина Левитт утверждает, что ролик создал случайный пользователь интернета, а сотрудник команды Трампа перепостил его, не заметив слова "Рейх".

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