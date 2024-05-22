В Белом доме уже раскритиковали такой поступок. В предвыборном штабе экс–президента заявили, что Трамп не причастен к публикации этого ролика, а в команде просто не заметили такую отсылку.
Смотрите также Неожиданность для Трампа: может ли Байден сняться с президентских выборов в пользу Мишель Обамы
Трамп и Рейх
В понедельник, 20 мая, Дональд Трамп на своей странице в социальной платформе Truth Social разместил небольшое видео. В начале ролика прозвучали вопросы: "Что будет после победы Дональда Трампа?" и "Что будет дальше для Америки?".
После этого в кадре появляются вырезки из газет, на которых можно разглядеть надписи "Граница закрыта – 15 миллионов нелегальных иностранцев депортированы" и "Экономика переживает бум". Затем под заголовками дважды появляется слегка размытый текст: "Промышленная мощь значительно возросла... благодаря созданию единого Рейха".
Уже утром политик удалил этот ролик.
Стоит отметить, что слово "Рейх" означает царство, королевство или империю и часто считается ссылкой на гитлеровский режим Третьего Рейха, возникший в нацистской Германии в 1930–х годах.
Реакция политиков
Действующий президент США Джо Байден осудил такое упоминание нацистского режима в видео Трампа.
Это на его официальном аккаунте? Ничего себе! Единый Рейх? Это язык Гитлера, а не Америки. Он заботится о том, чтобы удержать власть. Я забочусь о вас",
– сказал Байден во вторник в собственном видео.
Представитель кампании переизбрания Байдена Джеймс Сингер заявил, что пост Трампа "является частью шаблона его восхваления диктаторов и повторения антисемитских тропов". По его словам, политик представляет угрозу демократии поэтому американцы должны отвергнуть его в ноябре на выборах.
Кампания Трампа отвергла обвинения и заявила, что бывший президент, которого судят в Нью-Йорке, не знал, что это слово появилось в видео. Пресс-секретарь избирательного штаба Каролина Левитт утверждает, что ролик создал случайный пользователь интернета, а сотрудник команды Трампа перепостил его, не заметив слова "Рейх".
Трамп может выступить за Украину
- Издание WSJ пишет, что Дональд Трамп вряд ли откажется от поддержки Украины в случае победы на президентских выборах в США в ноябре 2024 года. Есть основания полагать, что его заявления по Украине – это лишь политика, а не реальный план действий.
- В статье говорится, что проигрыш Украины в крупнейшей войне с 1945 года пошатнет позиции США. В таком случае и в этом обвиняли бы Трампа, что поставило бы его перед самым большим страхом – стать неудачником.
- Второй срок Трампа, вероятно, пойдет по одному из двух сценариев: война может просто продолжаться, как и раньше, или же США могут быть гораздо глубже в нее втянуты. То есть экс-президент вполне может начать предоставлять Украине оружие, которое ветировала администрация Байдена.