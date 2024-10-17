Усталость от Трампа: Харрис ответила продолжит ли курс Байдена, если выиграет выборы

Камала Харрис дала первое громкое интервью каналу Fox News, где заявила, что ее президентство не будет продолжением курса Джо Байдена. Вице-президент также отметила, что представит новое поколение лидеров, если ее изберут президентом.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на The Guardian. Также говорится, что в случае избрания на должность – Харрис не планирует продолжать политику действующего президента США.

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Новое поколение лидеров

Во время интервью с журналистом Бретом Байером Харрис подчеркнула, что в случае ее избрания на должность, ее президентство будет отличаться от периода каденции Джо Байдена.

Мое президентство не будет продолжением президентства Джо Байдена. Я принесла бы с собой свой жизненный опыт, профессиональные достижения и новые идеи. Я представляю новое поколение лидеров,

– рассказала она.

К тому же Байер напомнил о результатах опросов, которые свидетельствуют, что большинство американцев считают, будто страна движется "неправильным путем". На что Харрис ответила, что такие настроения, вероятно, вызваны усталостью от постоянного противостояния между Байденом и Трампом.

Вице-президент обратила внимание на то, что некоторые бывшие высокопоставленные чиновники из администрации Трампа считают его "непригодным для работы, нестабильным и опасным". Она также добавила, что американцы устали от постоянных конфликтов среди тех, кто претендует на роль президента США.

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