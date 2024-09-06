В Белом доме призвали Кремль не вмешиваться в президентские выборы США

Вашингтон призвал Москву прекратить вмешательство в президентские выборы в США. Представитель Белого дома Джон Кирби раскритиковал публичные заявления Владимира Путина о поддержке определенных кандидатов

В Вашингтоне отметили, что определять результат выборов должен только американский народ. Кирби подчеркнул необходимость остановить любое вмешательство со стороны Кремля во внутренние процессы США.

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Как в Белом доме ответили Путину

Представитель Белого дома во время разговора с журналистами ответил на просьбу прокомментировать слова Путина о том, что он поддерживает на выборах США кандидатуру Камалы Харрис.

Кирби подчеркнул, что глава Кремля "должен прекратить говорить о наших выборах, и точка".

Он не должен никому отдавать предпочтение так или иначе. Единственный народ, который должен определять, кто будет следующим президентом Соединенных Штатов – это американский народ,

– заявил представитель Белого дома.

Кирби также отметил, что США были бы "очень благодарны", если бы Путин "А: прекратил говорить о наших выборах, и Б: прекратил в них вмешиваться".