"Один изгоняет мигрантов, а другая убивает младенцев": Папа Римский высказался о выборах в США

Папа Римский высказался относительно выборов в США, которые должны состояться в ноябре этого года. Понтифик раскритиковал обоих главных кандидатов за их "антижизненную" политику.

В частности, Франциск раскритиковал Камалу Харрис и Дональда Трампа за вопросы абортов и мигрантов. Папа Римский также призвал американцев "выбирать наименьшее зло".

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Что сказал Папа Римский о кандидатах на выборах в США

Понтифика попросили дать совет американским католическим избирателям во время пресс-конференции в самолете, когда он возвращался в Рим из своего тура по четырем странам Азии. Франциск подчеркнул, что он не американец и не будет голосовать.

Но Франциск, со всем тем, резко высказался, когда его попросили высказать свою позицию по двум острым вопросам на выборах в США – абортов и миграции, – которые также вызывают серьезное беспокойство католической церкви.

Папа Римский отметил, что оба кандидата "против жизни": тот, кто "изгоняет мигрантов", и тот, кто "убивает младенцев". При этом понтифик не назвал имени, ни кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, ни кандидата от Демократической партии Камалы Харрис.

Франциск сделал судьбу мигрантов приоритетом своего понтификата и решительно и часто говорит об этом. Священнослужитель сказал, что миграция является правом, описанным в Священном Писании, и что любой, кто не следует библейскому призыву приветствовать чужака, совершает "тяжелый грех".

Поддерживая учение церкви о запрете абортов, Франциск не акцентировал внимание на церковной доктрине так сильно, как его предшественники. Однако он прямо все-таки высказывался против этого.

Сделать аборт – это убить человека. Вам это слово может нравиться или нет, но оно убивает. Мы должны это четко видеть,

– сказал он.

Отвечая на вопрос, что должны делать избиратели на избирательных участках, Франциск напомнил о гражданском долге голосовать.

"Надо голосовать и выбирать меньшее зло. Кто является меньшим злом, женщина или мужчина? Не знаю. Каждый по своей совести должен это думать и делать", – подчеркнул Папа Римский.

К слову, Камала Харрис одним из своих приоритетов на президентство поставила снять запреты на аборты в отдельных штатах страны. А Дональд Трамп, в свою очередь, решил усилить антимиграционную политику, в частности со стороны южных соседних государств Латинской Америки.