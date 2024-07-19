Трамп снова заявил, что положит конец войне в Украине и назвал виновных

Во время речи на съезде республиканцев кандидат в президенты США Дональд Трамп упомянул Украину. Он пообещал изменить ситуацию, с которой якобы не может справиться администрация Байдена.

45-й президент США заявил, что положит конец всем международным кризисам, если будет избран президентом.

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Трамп заявил о том, что положит конец войне в Украине

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп сказал, что мир на пороге Третьей мировой войны и пообещал изменить ситуацию, с которой, вроде бы, не может справиться администрация действующего главы страны Байдена.

Я положу конец каждому международному кризису, созданному нынешней администрацией, включая ужасную войну с Россией и Украиной, которой бы никогда не произошло, если бы я был президентом,

– подчеркнул Трамп.

К слову, он также упомянул войну на Ближнем Востоке и "конфликт, что нависает над Тайванем, Кореей, Филиппинами и всей Азией".

Трамп предостерег, что Третья мировая война будет страшной, из-за оружия, которое теперь доступно человечеству.

"Это оружие является уничтожающим. Пришло время перемен", – сказал он.

По словам Трампа, он мог бы "остановить войны только телефонным звонком".



Так, во время своей речи на съезде республиканской партии он сказал, что вывод американских войск из Афганистана побудил россиян к вторжению в Украину, а он может остановить войну, сделав один телефонный звонок.



В частности, он заявил, что при президенте Буше, Россия вторглась в Грузию, при президенте Обаме – Россия захватила Крым. При нынешней администрации, Россия стремится захватить всю Украину.

"При президенте Трампе, Россия ничего не забрала. Посмотрите на нападение на Израиль. Посмотрите, что происходит с Украиной. Города просто разбомбили. Как люди могут так жить? Там здания сравнивают с землей. Началось это с катастрофического вывода войск из Афганистана, худшего унижения в истории нашей страны", – сказал Трамп.