Впервые за 36 лет: The Washington Post не поддержала ни одного из кандидатов в президенты США

Уже в начале ноября пройдут выборы президента США. Впервые за 36 лет авторитетная американская газета не поддержала ни одного из кандидатов на эту должность.

Так, в WP заявили, что не будут поддерживать ни одного кандидата ни на этих выборах, ни на будущих. Издатель и гендиректор Уильям Льюис объяснил это решение "возвращением к истокам газеты".

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WP не поддерживает ни одного из кандидатов в президенты США

Это решение, объявленное за 11 дней до выборов, вызвало немедленное и горячее осуждение со стороны широкого круга подписчиков, политических деятелей и медиакомментаторов.

Роберт Каган – давний колумнист WP и главный редактор отдела общественного мнения, подал в отставку в знак протеста, а группа из 11 колумнистов WP подписала статью с осуждением этого решения. Разгневанные читатели засыпали электронные ящики многочисленных сотрудников жалобами.

В колонке, опубликованной в пятницу, издатель и генеральный директор описал это решение как возвращение к истокам отказавшейся от поддержки газеты,. Уильям Льюис заявил, что в WP осознают, что такое решение будет прочитано по-разному.

В частности, как молчаливая поддержка одного кандидата, или как осуждение другого, или как отказ от ответственности. Это неизбежно. Мы видим это иначе. Мы считаем, что это соответствует ценностям, которые The Post всегда отстаивал, и которые мы надеемся видеть в лидерах: характер и мужество на службе американской этике, почитание верховенства права и уважение к человеческой свободе во всех ее аспектах,

– написал гендиректор.

Через несколько часов после этого объявления группа обозревателей Washington Post, среди которых лауреат Пулитцеровской премии Юджин Робинсон и бывшая заместитель редактора Рут Маркус, назвали это решение "ужасной ошибкой", написав:

Это момент, когда институт должен четко заявить о своей приверженности демократическим ценностям, верховенству права и международным альянсам, а также об угрозе, которую представляет для них Дональд Трамп. Именно это подчеркивала газета, поддерживая оппонентов Трампа в 2016 и 2020 годах.

Кстати, по данным источников, текст с объявлением о поддержке кандидата в президенты США Камалы Харрис уже был подготовлен сотрудниками газеты. Однако владелец The Washington Post, основатель Amazon Джефф Безос принял решение не публиковать его.