Так, у WP заявили, що не будуть підтримувати жодного кандидата ані на цих виборах, ані на майбутніх. Видавець і гендиректор Вільям Льюїс пояснив це рішення "поверненням до витоків газети".

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WP не підтримує жодного з кандидатів у президенти США

Це рішення, оголошене за 11 днів до виборів, викликало негайне й гаряче засудження з боку широкого кола передплатників, політичних діячів і медіакоментаторів.

Роберт Каган – давній колумніст WP і головний редактор відділу громадської думки, подав у відставку на знак протесту, а група з 11 колумністів WP підписала статтю із засудженням цього рішення. Розгнівані читачі засипали електронні скриньки численних співробітників скаргами.

У колонці, опублікованій у п'ятницю, видавець і генеральний директор описав це рішення як повернення до витоків газети, яка відмовилася від підтримки. Вільям Льюїс заявив, що у WP усвідомлюють, що таке рішення буде прочитано по-різному.

Зокрема, як мовчазна підтримка одного кандидата, або як засудження іншого, або як відмова від відповідальності. Це неминуче. Ми бачимо це інакше. Ми вважаємо, що це відповідає цінностям, які The Post завжди відстоював, і які ми сподіваємося бачити в лідерах: характер і мужність на службі американській етиці, шанування верховенства права і повага до людської свободи в усіх її аспектах,

– написав гендиректор.

За кілька годин після цього оголошення група оглядачів Washington Post, серед яких лауреат Пулітцерівської премії Юджин Робінсон і колишня заступниця редактора Рут Маркус, назвали це рішення "жахливою помилкою", написавши:

Це момент, коли інституція має чітко заявити про свою відданість демократичним цінностям, верховенству права і міжнародним альянсам, а також про загрозу, яку становить для них Дональд Трамп. Саме на цьому наголошувала газета, підтримуючи опонентів Трампа у 2016 і 2020 роках.

До речі, за даними джерел, текст з оголошенням про підтримку кандидатки у президенти США Камали Гарріс вже був підготовлений співробітниками газети. Однак власник The Washington Post, засновник Amazon Джефф Безос прийняв рішення не публікувати його.