Об этом 24 каналу рассказал политолог Александр Антонюк. По его словам, по состоянию на 9 утра ситуация выглядела так, что в Сенате шансы и у демократов, и у республиканцев – 50 на 50. Сейчас там показатели в пользу демократов – 48 до 47. В Палате представителей республиканцы таки одерживают верх.

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Интрига сохраняется, Байдену будет сложнее

Антонюк предполагает, что Конгресс уже не будет столь динамичным в плане принятия решений. Президенту США Джо Байдену придется тратить многое на коммуникацию с политическими соперниками.

Будет более сложный процесс для Байдена по принятию его инициатив. Сейчас первые два года, когда у Байдена была абсолютная поддержка и большинство, завершились.

Далее следует не противостояние, а конкуренция. То, на чем основывается демократия. Он будет вынужден тратить больше времени на коммуникацию. Этот этап начался,

– считает Антонюк.

Антонюк объяснил, что изменится после промежуточных выборов в США: смотрите видео

Напомним, в течение 8 ноября в Соединенных Штатах Америки проходили выборы в две палаты парламента. Перед голосованием социологи давали прогнозы, что демократы могут потерять большинство в парламентах. Иногда звучат опасения, что из-за этого США снизят поддержку Украины.

Что может измениться в Соединенных Штатах и есть ли риски, что США будут оказывать меньше помощи для Украины после выборов – смотрите по ссылке.