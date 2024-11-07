Байден впервые прокомментировал поражение Харрис на выборах

В Соединенных Штатах Америки прошли президентские выборы. Джо Байден впервые прокомментировал выборы в стране и поражение Камалы Харрис.

Он отметил, что она вступила в предвыборную гонку при чрезвычайных обстоятельствах. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Белого дома.

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Байден прокомментировал поражение Харрис

Байден подчеркнул, что 6 ноября Америка увидела ту Харрис, которую он знает и глубоко восхищается. Президент США подчеркнул, что она была потрясающим партнером и государственным служащим, исполненным честности, мужества и характера.

В чрезвычайных обстоятельствах она взяла на себя ответственность и возглавила историческую кампанию, которая стала воплощением того, что возможно, если руководствоваться твердыми моральными принципами и четким видением нации, которая будет более свободной, более справедливой и полной больших возможностей для всех американцев.

– заявил Байден.

Глава Белого дома добавил, что выбор Камалы Харрис был самым первым решением, которое он принял, став кандидатом в президенты в 2020 году. По его словам, это было лучшее решение, которое он принял.

"Ее история – это лучшее, что есть в истории Америки. И как она ясно дала понять сегодня, я не сомневаюсь, что она продолжит писать эту историю", – отметил Байден.

В своем заявлении он описал, чем дальше будет заниматься Гаррис и что ее личность означает для будущих поколений.

"Она продолжит борьбу с целью, решительностью и радостью. Она будет продолжать быть защитницей всех американцев. И самое главное – она останется лидером, на которого будут равняться наши дети на протяжении многих поколений, поскольку она наложит свою печать на будущее Америки", – резюмировал Байден.