Журналисты Financial Times, со ссылкой на нескольких людей знакомых с ситуацией отметили, что преимущественными кандидатами в президенты доноры демократов назвали губернатора Мичигана Гретхен Уитмер и губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома.

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Почему доноры ищут других кандидатов вместо Байдена

Журналисты отметили, что сосредоточенность доноров на губернаторах штата Мичигана и Калифорнии, как потенциальных кандидатур на президентской гонке на замену Байдену, отражает углубление разочарования среди оперативников и сторонников Демократической партии из-за безысходности относительно будущего американского президента.

Доноры остаются обеспокоены состоянием Байдена и его опросами после дебатов с Трампом на прошлой неделе, говоря, что президентская кампания просто "откладывает неизбежную битву за престол на четыре месяца до всеобщих выборов в ноябре".

Один из доноров Демократической партии сказал, что кандидатура Байдена "обречена".

Я самый большой фанат Джо, он замечательный государственный служащий, но он обречен ... Мы должны начать сосредотачиваться на том, что будет дальше,

– сказал американец.

Вице-президент Камала Харрис также среди кандидатов на президентскую гонку, которые, по мнению доноров, могли бы заменить Байдена.

В издании отмечают, что руководители Демократической партии, включая главного демократа в Сенате Чака Шумера и бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, также провели кризисные переговоры с крупными донорами, чтобы оценить их настроение после дебатов.

Уитмер и Ньюсом присоединились к другим губернаторам, которые встретились с Байденом для экстренных переговоров в Белом доме 3 июля. Оба губернатора впоследствии подтвердили свою поддержку предвыборной кампании президента, однако их спонсоры и организаторы финансирования работают за закрытыми дверями, чтобы предоставить им поддержку на случай, если они вступят в гонку за Белый дом, сообщили осведомленные источники.

Похоже, что Витмер имеет большую поддержку среди доноров, и несколько человек рассказали журналистам, что она будет иметь больше шансов победить Трампа в таких штатах, что меняют свои предпочтения в голосовании за кандидатов в президенты, как Мичиган.

Что говорят бизнесмены о кандидатуре Байдена в выборах

Эбигейл Дисней, наследница медиагиганта, заявила, что прекратит делать взносы в Демократическую партию, пока Байден не уйдет в отставку. Кроме того, криптоинвестор-миллиардер Майк Новограц возглавил создание фонда под названием Next Generation PAC, чтобы привлечь около 100 миллионов долларов США для поддержки любого кандидата.

Соучредитель Netflix Рид Гастингс, один из крупнейших доноров партии, сказал Financial Times, что президенту нужно "отойти, чтобы позволить энергичному лидеру демократов победить Трампа".

Ари Эмануэль, один из самых влиятельных агентов Голливуда и главный донор Демократической партии, заявил на конференции в Колорадо, что единственный способ ускорить замену Байдена на президентской гонке – сократить финансирование.

Но некоторые доноры предупредили, что любой шаг по замене Байдена на одного из губернаторов может разжечь "гражданскую войну" демократов, говоря, что Харрис был бы менее противоречивым выбором.

Чарльз Майерс, глава Signum Global Advisors и крупный донор, предупредил о "глубоких разногласиях" среди демократов в любой новой гонке.