Журналісти Financial Times, з посиланням на кількох людей знайомих із ситуацією зазначили, що переважними кандидатами в президенти донори демократів назвали губернаторку Мічигану Ґретхен Вітмер і губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома.

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Чому донори шукають інших кандидатів замість Байдена

Журналісти наголосили, що зосередженість донорів на губернаторах штату Мічигану і Каліфорнії, як потенційних кандидатур на президентських перегонах на заміну Байдену, відображає поглиблення розчарування серед оперативників і прихильників Демократичної партії через безвихідь щодо майбутнього американського президента.

Донори залишаються стурбовані станом Байдена та його опитуваннями після дебатів із Трампом минулого тижня, кажучи, що президентська кампанія просто "відкладає неминучу битву за престол на чотири місяці до загальних виборів у листопаді".

Один із донорів Демократичної партії сказав, що кандидатура Байдена "приречена".

Я найбільший фанат Джо, він чудовий державний службовець, але він приречений...Ми повинні почати зосереджуватися на тому, що буде далі,

– сказав американець.

Віцепрезидентка Камала Гарріс також є серед кандидатів на президентські перегони, які, на думку донорів, могли б замінити Байдена.

У виданні наголошують, що очільники Демократичної партії, включно з головним демократом у Сенаті Чаком Шумером і колишнім спікером Палати представників Ненсі Пелосі, також провели кризові переговори з великими донорами, щоб оцінити їх настрій після дебатів.

Вітмер і Ньюсом приєдналися до інших губернаторів, які зустрілися з Байденом для екстрених переговорів у Білому домі 3 липня. Обидва губернатори згодом підтвердили свою підтримку передвиборчої кампанії президента, проте їхні спонсори та організатори фінансування працюють за закритими дверима, щоб надати їм підтримку на випадок, якщо вони вступлять у перегони за Білий дім, повідомили обізнані джерела.

Схоже, що Вітмер має більшу підтримку серед донорів, і кілька людей розповіли журналістам, що вона матиме більше шансів перемогти Трампа в таких штатах, що змінюють свої переваги у голосуванні за кандидатів у президенти, як Мічиган.

Що кажуть бізнесмени про кандидатуру Байдена у виборах

Ебігейл Дісней, спадкоємиця медіагіганта, заявила, що припинить робити внески в Демократичну партію, доки Байден не піде у відставку. Крім того, криптоінвестор-мільярдер Майк Новограц очолив створення фонду під назвою Next Generation PAC, щоб залучити близько 100 мільйонів доларів США для підтримки будь-якого кандидата.

Співзасновник Netflix Рід Гастінгс, один із найбільших донорів партії, сказав Financial Times, що президенту потрібно "відійти, щоб дозволити енергійному лідеру демократів перемогти Трампа".

Арі Емануель, один із найвпливовіших агентів Голлівуду та головний донор Демократичної партії, заявив на конференції в Колорадо, що єдиний спосіб прискорити заміну Байдена на президентських перегонах – скоротити фінансування.

Але деякі донори попередили, що будь-який крок щодо заміни Байдена на одного з губернаторів може розпалити "громадянську війну" демократів, кажучи, що Гарріс був би менш суперечливим вибором.

Чарльз Маєрс, голова Signum Global Advisors і великий донор, попередив про "глибокі розбіжності" серед демократів у будь-яких нових перегонах.