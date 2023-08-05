Республиканец будет вести агрессивную избирательную кампанию с использованием черного пиара, где он имеет хороший опыт. Об этом 24 Каналу рассказал политический консультант, военнослужащий ВСУ Александр Антонюк.

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"Я бы не легкомыслил, особенно относительно тех нарративов, которые он будет озвучивать. Здесь же вопрос не в том, кто выиграет выборы, а в том, удастся ли Украине сохранить двухпартийную поддержку", – сказал Антонюк.

Ключевая задача Украины

Украина однозначно должна усиливать сотрудничество и коммуникацию как с демократами, так и с республиканцами. Избирательная кампания в США будет горячая, а тема Украины – одна из ключевых на этих выборах. На пороге в любом случае стоят гарантии безопасности и поддержка.

К тому же, в следующем году саммит НАТО состоится в Вашингтоне. Очень хотелось, чтобы к этому времени Украина получила приглашение, хотя бы формально, чтобы нам предоставили гарантии безопасности, получаемые странами, вступающими в переходный период к членству в НАТО.

"Это ключевая задача. А уже после этого кто выиграет президентские выборы в США для нас будет второстепенным", – отметил политический консультант.

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Как сохранить двухпартийную поддержку

Что касается сохранения двухпартийной поддержки Украины, особых рецептов быть не может, ведь во время избирательной кампании наше государство не сможет становиться на чью сторону. Однако мы должны говорить об угрозах глобальному миру и демонстрировать американскому избирателю, почему им выгодно поддерживать Украину. Для этого у Украины достаточно инструментов – официальные институты и гражданское общество, в частности диаспора.

Таким образом навязывать повестку дня, на которую кандидаты в президенты должны будут давать ответы, даже если это будут провокационные вещи,

– подчеркнул Антонюк.

Кстати, большая часть украинской диаспоры есть сторонниками республиканской партии. Более того, большая часть входит в среду протрамповского крыла.

"Я не вижу большой трагедии независимо от результатов выборов в США. Просто акцентирую, что нам нужно быть крепким орешком и не забывать, что мы независимо от фамилии президента стратегический партнер для США", – добавил политический консультант.

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