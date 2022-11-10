К слову, в США уже известны первые результаты промежуточных выборов. Президент Джо Байден удовлетворен итогами голосования.

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Два демократа не дожили до выборов

Как сообщает издание Fox News, в Пенсильвании бывший конгрессмен от этого штата Энтони Делюка, скончавшийся 9 октября в возрасте 85 лет, все же был переизбран, получив 85% голосов избирателей.

Отмечается, что, возможно, некоторые избиратели не знали о смерти Делюки. Впрочем, другие, вероятно, предпочли идею внеочередных выборов вместо избрания кандидата третьей партии.

Издание Local Memphis пишет, что умершая 25 октября представитель от Теннесси Барбара Купер "выиграла гонку" в 86-м избирательном округе. В избирательной комиссии объяснили, что имя Купер осталось в бюллетене для голосования после ее неожиданной смерти "в соответствии с законом штата". Соответственно, в штате проведут внеочередные выборы, чтобы заполнить ее место.

Выборы в Соединенных Штатах: что известно

8 ноября в США прошли промежуточные выборы, во время которых переизбирали Палату представителей и около трети членов Сената США.

Также голосовали за 36 губернаторов штатов и трех губернаторов территорий США, мэров городов и местных чиновников.

Предварительно, у демократов – 48 мест в Сенате, у республиканцев – 49. В Палате представителей демократы завоевали 182 места, республиканцы – 206.

В ходе выборов экс-президент Дональд Трамп обвинил администрацию Байдена и демократов в массовых нарушениях избирательного процесса. По его словам, кроме Детройта, были проблемы и в Аризоне, где наблюдались сбои в работе машин для подсчета голосов.

Джо Байден заявил, что выборы были хорошим днем для демократии и Америки. Демократы потеряли меньше мест в Палате представителей, чем во время любых других промежуточных выборов за последние 40 лет.

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