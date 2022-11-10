До речі, у США вже відомі перші результати проміжних виборів. Президент Джо Байден задоволений підсумками голосування.

До теми У США – проміжні вибори: голосування завершилось

Два демократи не дожили до виборів

Як повідомляє видання Fox News, у Пенсільванії колишній конгресмен від цього штату Ентоні Делюка, який помер 9 жовтня у віці 85 років, все ж таки був переобраний, отримавши 85% голосів виборців.

Зазначається, що, можливо, деякі виборці не знали про смерть Делуки. Втім, інші, ймовірно, віддали перевагу ідеї позачергових виборів замість обрання кандидата третьої партії.

Видання Local Memphis пише, що померла 25 жовтня представник від Теннессі Барбара Купер "виграла перегони" у 86-му виборчому окрузі. У виборчій комісії пояснили, що ім’я Купер залишилося в бюлетені для голосування після її несподіваної смерті "відповідно до закону штату". Отже, у штаті проведуть позачергові вибори, щоб заповнити її місце.

Вибори у Сполучених Штатах: що відомо

8 листопада у США пройшли проміжні вибори, під час яких переобирали Палату представників і близько третини членів Сенату США.

Також голосували за 36 губернаторів штатів і трьох губернаторів територій США, мерів міст та місцевих чиновників.

Попередньо, у демократів – 48 місць у Сенаті, у республіканців — 49. У Палаті представників демократи вибороли 182 місця, республіканці — 206.

Під час виборів експрезидент Дональд Трамп звинуватив адміністрацію Байдена і демократів у масових порушеннях виборчого процесу. За його словами, окрім Детройта були проблеми й в Аризоні, де спостерігалися збої у роботі машин для підрахунку голосів.

Джо Байден заявив, що вибори були хорошим днем для демократії та Америки. Демократи втратили менше місць у Палаті представників, ніж під час будь-яких інших проміжних виборів за останні 40 років.

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