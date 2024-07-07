"Может быть слишком слабым": в НАТО боятся, что Байден не победит Трампа на выборах, – Politico

Среди лидеров стран Североатлантического альянса –паника. Они опасаются, что американскому президенту Джо Байдену не удастся победить его оппонента Дональда Трампа на выборах в США.

В НАТО также рассматривают трагические сценарии даже в случае победы действующего президента Соединенных Штатов. Причиной этого является его возраст.

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Члены НАТО опасаются, что Байден не сможет победить Трампа

Так, Politico пишет, что союзники по НАТО потихоньку загадываются над вопросом, как долго президент Джо Байден сможет обеспечивать американскую поддержку для обороны Европы.

Отмечается, что дипломаты и мировые лидеры, которые готовятся к саммиту НАТО в Вашингтоне, который начнется уже на следующей неделе, в частных разговорах выражают острую обеспокоенность возрастом, состоянием здоровья и способностью Байдена победить на президентских выборах 2024 года.

В целом иностранные чиновники в основном выступают за переизбрание Байдена и опасаются, что возвращение бывшего президента США Дональда Трампа к власти нанесет вред НАТО и подорвет военные усилия на территории нашего государства.

Опасения усиливает недавнее провальное выступление Байдена на дебатах, которое свидетельствует о том, что действующий глава Соединенных Штатов может оказаться слишком слабым, чтобы победить Трампа и возглавить мировую сверхдержаву.

Не надо быть гением, чтобы увидеть, что президент старый... Мы не уверены, что, даже если он победит, он сможет прожить еще четыре года,

– сказал чиновник из европейской страны НАТО на условиях анонимности.

В то же время Дональд Трамп опережает Джо Байдена в ключевых для выборов в США штатах всего на 2%. Это самый низкий показатель с октября 2023 года. Об этом свидетельствуют опросы в семи ключевых для выборов штатах через четыре дня после первых дебатов с участием политиков.