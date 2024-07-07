Об этом свидетельствуют опросы в семи ключевых для выборов штатах через четыре дня после первых дебатов с участием политиков. Даже не слишком удачное выступление не помешало Байдену сократить разрыв.

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Байден сократил разрыв

Согласно данным исследования, Трамп опережает Байдена на 2% – 47% против 45%. Нынешний президент опережает республиканца в Мичигане и Висконсине. В Аризоне, Джорджии, Неваде и Северной Каролине результат Байдена в пределах статистической погрешности. Наибольшее же отставание зафиксировано в Пенсильвании.

Однако стоит указать, что только 39% избирателей в этих ключевых штатах считают, что Байден "однозначно или вероятно" должен продолжить президентскую кампанию. Если же говорить о Трампе, то таких насчитывается 50%. Если говорить о дебатах, то лишь каждый пятый респондент считал, что Байден "был более последовательным, умственно здоровым или доминирующим участником".

Опрос был проведен 1 – 5 июля. В нем приняли участие 4902 зарегистрированных избирателя из ключевых штатов.

Стоит указать, что ведущие доноры от Демократической партии уже выдвинули свои кандидатуры, которые могут заменить Джо Байдена в президентской гонке. Так, бизнесмены называют губернатора Мичигана Гретхен Уитмер и губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома. Однако сам Байден убеждает, что будет продолжать борьбу за пост американского лидера.