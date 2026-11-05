Сдержать поворот в сторону Москвы: в The Times оценили влияние выборов в США на войну в Украине

Об этом пишет The Times.

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Повлияет ли новый Конгресс на отношения Трампа с Путиным

В материале говорится, что даже в случае одобрения законопроектов о помощи Украине или введения более жестких санкций против России президент США Дональд Трамп сохранит право вето. Для его преодоления законодателям понадобится две трети голосов в обеих палатах, чего представителям Демократической партии, вероятно, будет трудно достичь.

Председатель комитета по вопросам иностранных дел Верховной Рады Александр Мережко отметил, что рычаги внешней политики и в дальнейшем останутся у президента США, однако бдительность законодателей существенно возрастет.

Я не думаю, что ситуация радикально изменится, потому что внешняя политика останется в руках президента. В то же время новый Конгресс в целом может быть более критичным и бдительным в отношении попыток Трампа заключить соглашения с Путиным в ущерб Украине или в отношении его возможных попыток снять санкции против России– сказал Мережко.

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Получение контроля над Конгрессом открывает путь к тщательному изучению решений Белого дома в отношении Украины вплоть до попыток объявить импичмент президенту. Кроме того, предполагает издание, законодатели могут инициировать расследование в отношении Илона Маска из-за временных ограничений на использование услуг Starlink в Украине.

В России сторонники войны утверждают, что результаты промежуточных выборов в США мало повлияют на переговорный процесс по прекращению войны. Однако поражение соратников Трампа сигнализирует Москве о завершении периода легких договоренностей с президентом США.

Для Москвы главный вывод заключается в том, что ставка исключительно на личные отношения с Трампом становится все более рискованной. Американская политическая система в очередной раз продемонстрировала свою способность ограничивать власть президента, а это означает, что любые долгосрочные соглашения должны учитывать не только позицию Белого дома, но и баланс сил в Конгрессе– подчеркнул московский политолог, консультирующий российских политиков, Илья Гращенков.

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Давление на Киев и настроения американцев

Авторы считают, что, поскольку украинские власти все чаще отвергают требования Трампа, в том числе призывы не наносить удары по российским НПЗ, Путин планирует склонить Украину к капитуляции, усилив атаки на гражданскую инфраструктуру.

В то же время отмечается, что отказ Трампа от прямой оборонной поддержки Киева – непопулярное решение среди американских избирателей. Согласно приведенному исследованию Гарварда, более 60% опрошенных выступают за передачу вооружения Украине и новые санкции против России.

К слову, президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что успех демократов на выборах в Конгресс США может открыть путь к увеличению военной и финансовой помощи для Украины. Усиление поддержки, по его мнению, может заставить Путина пересмотреть свои планы относительно войны.