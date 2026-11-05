Стримати поворот до Москви: у The Times оцінили вплив виборів у США на війну в Україні

Про це пише The Times.

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Чи вплине новий Конгрес на відносини Трампа з Путіним

У матеріалі йдеться, що навіть у разі схвалення законопроєктів про допомогу Україні чи запровадження жорсткіших санкцій проти Росії, президент США Дональд Трамп зберігатиме право вето. Для його подолання законодавцям знадобиться дві третини голосів в обох палатах, чого представникам Демократичної партії, ймовірно, буде важко досягти.

Голова комітету з питань закордонних справ Верховної Ради Олександр Мережко зауважив, що важелі зовнішньої політики й надалі залишатимуться у президента США, проте пильність законодавців суттєво зросте.

Я не думаю, що ситуація радикально зміниться, тому що зовнішня політика залишиться в руках президента. Водночас новий Конгрес загалом може бути більш критичним і пильним щодо спроб Трампа укласти угоди з Путіним за рахунок України або щодо його можливих спроб зняти санкції проти Росії– сказав Мережко.

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Отримання контролю над Конгресом відкриває шлях до прискіпливого вивчення рішень Білого дому щодо України аж до спроб оголошення імпічменту президенту. Крім того, припускає видання, законодавці можуть ініціювати розслідування щодо Ілона Маска через тимчасові обмеження на використання послуг Starlink в Україні.

У Росії прихильники війни стверджують, що результати проміжних виборів у США мало вплинуть на переговорний процес щодо припинення війни. Проте поразка соратників Трампа сигналізує Москві про завершення періоду легких домовленостей з президентом США.

Для Москви головний висновок полягає в тому, що ставка виключно на особисті стосунки з Трампом стає дедалі ризикованішою. Американська політична система вкотре продемонструвала свою здатність обмежувати владу президента, а це означає, що будь-які довгострокові угоди мають враховувати не лише позицію Білого дому, а й баланс сил у Конгресі– підкреслив московський політолог, який консультує російських політиків, Ілля Гращенков.

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Тиск на Київ і настрої американців

Автори вважають, що оскільки українська влада дедалі частіше відкидає вимоги Трампа, включно із закликами не бити по російських НПЗ, Путін планує схиляти Україну до капітуляції посиленням атак по цивільній інфраструктурі.

Водночас зазначається, що відмова Трампа від прямої оборонної підтримки Києва – непопулярне рішення серед американських виборців. Згідно з наведеним дослідженням Гарварду, понад 60% опитаних виступають за передачу озброєння Україні та нові санкції проти Росії.

До слова, президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що успіх демократів на виборах до Конгресу США може відкрити шлях до збільшення військової та фінансової допомоги Україні. Посилення підтримки, на його думку, може змусити Путіна переглянути свої плани щодо війни.