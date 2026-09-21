Помощь Украине может стать предметом торга из-за внутренней борьбы в США

После выборов в американский Конгресс внутренняя политика страны рискует превратиться в жесткое противостояние между различными ветвями власти. Из-за этого вопрос о военной поддержке нашего государства может стать инструментом политического шантажа.

Политолог Петр Олещук в беседе с 24 Каналом отметил, что у республиканцев высокие шансы потерять большинство в Палате представителей. Это заставит администрацию Дональда Трампа глубоко погрузиться во внутренние раздоры и борьбу с конгрессменами. В результате такой "гражданской войны институтов" дипломатические усилия по прекращению войны в Украине могут застопориться.

Почему политика Трампа играет на руку Кремлю

Политолог подчеркнул, что предыдущие действия американского лидера уже существенно затянули боевые действия. Обострение ситуации на Ближнем Востоке и нестабильность энергетического рынка привели к скачку цен на нефть, что обеспечило Путина дополнительными ресурсами для продолжения агрессии.

Трамп на самом деле сделал все, чтобы эта война затянулась как можно дольше. Своей политикой постоянного ублажения Путина он побудил его повышать требования и фактически подарил ему возможность вырваться из дипломатической изоляции,

– подчеркнул Олещук.

Риски для военной помощи

Если демократы вернут себе контроль над Палатой представителей, они смогут использовать пакеты помощи Киеву для давления на президента. Однако даже успешное голосование за выделение средств не гарантирует, что оружие действительно поступит на фронт.

Внешняя политика – это прерогатива президента. Если Конгресс примет решение о помощи, а Пентагон заявит о пустых складах, решение будет сорвано,

– пояснил политолог.

Он добавил, что подобные политические игры вокруг украинского вопроса не обязательно принесут нашему государству реальную пользу.

Чего ожидать после выборов в США: смотрите видео

Напомним, эксперты предупреждают, что тема Украины может стать удобным оружием для манипуляций с электоратом во время промежуточных выборов.