Політолог Петро Олещук у розмові з 24 Каналом зазначив, що республіканці мають високі шанси втратити більшість у Палаті представників. Це змусить адміністрацію Дональда Трампа глибоко зануритися у внутрішні чвари та боротьбу з конгресменами. Унаслідок такої "громадянської війни інституцій" дипломатичні зусилля щодо завершення війни в Україні можуть зупинитися.

Чому політика Трампа грає на руку Кремля

Політолог наголосив, що попередні дії американського лідера вже суттєво затягнули бойові дії. Загострення на Близькому Сході та нестабільність енергетичного ринку призвели до стрибка цін на нафту, що забезпечило Путіна додатковими ресурсами для продовження агресії.

Трамп зробив насправді все, щоб ця війна якомога сильніше затягнулася. Своєю політикою постійного догоджання Путіну він мотивував його збільшувати вимоги й фактично подарував йому прорив дипломатичної ізоляції,

– підкреслив Олещук.

Ризики для військової допомоги

Якщо демократи повернуть контроль над Палатою представників, вони зможуть використовувати пакети допомоги Києву для тиску на президента. Однак навіть успішне голосування за виділення коштів не гарантує, що зброя реально надійде на фронт.

Зовнішня політика – це прерогатива президента. Якщо Конгрес ухвалить рішення про допомогу, а Пентагон заявить про порожні склади, рішення буде саботоване,

– пояснив політолог.

Він додав, що подібні політичні ігри навколо українського питання не обов'язково принесуть нашій державі реальну користь.

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Нагадаємо, експерти попереджають, що тема України може стати зручною зброєю для маніпуляцій електоратом під час проміжних виборів.