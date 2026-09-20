Про такі політичні розрахунки Дональда Трампа заявив в ефірі 24 Каналу військовослужбовець та політичний консультант Олександр Антонюк. За його словами, реальне застосування жорстких обмежень проти Кремля наразі залишається під великим питанням.

Як вибори вплинуть на підтримку

Експерт висловив сумніви щодо рішучості адміністрації США йти на радикальні кроки проти Росії.

У Трампа прекрасно усвідомлюють, що результати проміжних виборів будуть далекими від тих, які б йому хотілося,

– наголосив Антонюк.

Саме тому, на його думку, тема України стане зручним інструментом для маніпуляцій електоратом. Як приклад він навів ситуацію, коли Білий дім відступив після введення Пекіном обмежень на рідкісноземельні метали у відповідь на американські мита. Це прямо вказує на те, що нові санкційні механізми можуть застосовувати в дуже обмеженому обсязі.

Важливо! Дональд Трамп підписав закон про "пекельні санкції" проти Росії та Ірану, названий на честь сенатора Ліндсі Грема. Документ дозволяє Білому дому обкладати митами до 100% ключових імпортерів російських нафти й газу, зокрема Китай та Індію. Володимир Зеленський подякував США за посилення економічного тиску задля наближення миру.

Додамо, що Кремль також намагається використати ситуацію довкола американських виборів задля власної вигоди. Як пояснив Тарас Жовтенко, Москва свідомо підігрує прагненням Трампа продемонструвати швидкі переговорні успіхи, щоб потім висунути власні вимоги.

Криза безпеки в Європі

Тим часом європейські країни зіштовхуються з безпрецедентною кризою безпеки через гібридну війну Росії. Диверсії, саботаж та атаки безпілотників є фактично відкритою агресією проти членів НАТО.

Це (відповідь на російську агресію – 24 Канал) має бути європейський безпековий блок або переформатування Альянсу в союз регіональних блоків,

– зазначив військовослужбовець.

Він додав, що такі союзи потрібно якнайшвидше створювати на папері з чіткими бюджетами та структурами. Щодо персональних санкцій ЄС, експерт закликав українську владу активно діяти в міжнародному інфопросторі, щоб не допустити зняття обмежень з російських олігархів.

Політичний консультант про санкції та вибори у США : відео