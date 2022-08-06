Ударные темпы перед каникулами

Силы НАТО в регионе заявили, что Сербия выгребет, если полезет (не прямо так, но суть такова).

Обнародовали новый аккуратный пакетик помощи для Украины.

Прикончили лидера "Аль-Каиды" аль-Завахири.

Утвердили новый пакет санкций, в том числе против Алины Кабаевой.

Организовали визит Нэнси Пелоси в Тайвань.

Стоит внимания О каких неприятностях для российских войск договорились Украина и США

В то же время Трамп сделал известное заявление о Крыме и отказе от НАТО. Это все – инфоприводы, которые касаются нас и нам понятны, ведь многое мы не улавливаем или не можем оценить в полной мере: диалог по обмену заключенными, диалог по ядерному оружию и тому подобное. А почему?

Я думаю, потому что 29 июля Конгресс ушел на каникулы. Вернется в комитеты 6 сентября, а в пленарные – с 13 сентября.

Америка на всех парах вкатывается в избирательную кампанию. Если Конгресс отсутствует, нужны другие инструменты для поддержания необходимого фона. Теперь почти каждый день будут сюрпризы.

Техника безопасности для Украины

Мы должны:

1) благодарить американского народ, президента США, лично министра обороны Ллойда Остина (он действительно много делает) за поддержку.

2) Молчать и тихонько отходить в лес, когда кто-то из политиков (не представителей официальной администрации, с ними формат контактов протокольно очерчен) делает попытки втянуть нас в их выборы. Бить по рукам всех наших, у кого нет мозгов и кто туда лезет.

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Помните. У них в Конрессе (палата+сенат) – 500+ персонажей. Там есть свои кивы, рабиновичи, брагары, кирирудики и другие удивительные существа. Не нужно воспринимать какого-либо конгрессмена как рупор Америки. Они там несут такое, что нашим еще долго учиться.

Кстати, возможно, я что-то пропустил. Что там "главная лоббистка ленд-лиза" и защитница Украины (конгрессвумен Виктория Спартц – 24 канал)? Осудила Трампа? Нет? А почему? Заратустра не разрешает? В то же время она активно продвигает лживый нарратив, что "Украина превращается во второй Афганистан". Вот и верь после этого людям.

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