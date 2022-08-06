Ударні темпи перед канікулами

Сили НАТО в регіоні заявили, що Сербія вигребе, якщо полізе (не прямо так, але суть така).

Оприлюднили новий акуратненький пакетик допомоги для України.

Прикінчили лідера "Аль-Каїди" аль-Завахірі.

Затвердили новий пакет санкцій, у тому числі проти Аліни Кабаєвої.

Організували візит Ненсі Пелосі до Тайваню.

Варте уваги Про які неприємності для російських військ домовилися Україна та США

Водночас Трамп зробив відому заяву про Крим та відмову від НАТО. Це все – інфоприводи, які нас стосуються і нам зрозумілі, адже багато чого ми не вловлюємо або не можемо оцінити повною мірою: діалог щодо обміну ув'язненими, діалог щодо ядерної зброї тощо. А чому?

Я думаю, бо 29 липня Конгрес пішов на канікули. Повернеться до комітетів 6 вересня, а до пленарних – з 13 вересня.

Америка на всіх парах вкочується у виборчу кампанію. Якщо Конгресу немає, потрібні інші інструменти для підтримки необхідного фону. Тепер мало не щодня будуть сюрпризи.

Техніка безпеки для України

Ми повинні:

1) дякувати американському народу, президенту США, особисто міністру оборони Ллойду Остіну (він справді багато робить) за підтримку.

2) Мовчати і тихенько відходити в ліс, коли хтось із політиків (не представників офіційної адміністрації, з ними формат контактів протокольно окреслено) робить спроби втягнути нас у їхні вибори. Бити по руках усіх наших, хто не має мізків і хто туди лізе.

До теми Чому "патріотка" Спартц мовчить на заклики Трампа "здати" Крим

Пам'ятайте. У них у Конресі (палата + сенат) – 500+ персонажів. Там є свої киви, ​​рабіновичі, брагари, кірирудик та інші дивовижні істоти. Не треба сприймати будь-якого конгресмена як рупор Америки. Вони там верзуть таке, що нашим ще довго вчитися.

До речі, можливо я щось пропустив. Що там "головна лобістка ленд-лізу" та захисниця України (конгресвумен Вікторія Спартц – 24 канал)? Засудила Трампа? Ні? А чому? Заратустра не дозволяє? Натомість вона активно просуває брехливий наратив, що "Україна перетворюється на другий Афганістан". Ось і вір після цього людям.

Актуальне – які наслідки має дивна риторика Спартц щодо України: дивіться відео