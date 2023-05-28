На участок – на больничной койке и с ягненком: как турки выбирают президента

28 мая в Турции стартовал второй тур выборов президента. Кандидаты уже проголосовали, а также на участки приходят отдавать свой голос даже с животными.

Действующий президент Эрдоган считает, что сегодня процесс подсчета голосов будет очень быстрым. К тому же он призвал турков голосовать на выборах с высокими ставками.

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Турок проголосовал на больничной койке

СМИ сообщают, что один из жителей Турции прибыл на выборы на больничной койке, чтобы проголосовать. Окружающие ему аплодировали.

Пользователи соцсетей распространили соответствующее видео, на котором мужчина прибыл в отделение с помощью медиков.

Как турок отдал свой голос на выборах на больничной койке: смотрите видео

На выборы пришли даже с ягненком

Женщина прибыла на избирательный участок в Стамбуле, чтобы проголосовать, вместе с белым ягненком.

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Так, Эрдоган поприветствовал своих поклонников, когда голосовал в Стамбуле, призвав турков голосовать на выборах с высокими ставками.

Думаю, сегодня процесс подсчета голосов будет очень быстрым. Для турецкой демократии важно видеть такие президентские выборы,

– сказал действующий президент после голосования.

Он добавил, что участие в 90 процентов является типичным для первого тура. Турция подтвердила свою приверженность демократии, приняв участие в выборах на 90 процентов.

"Я надеюсь, что результаты выборов будут благоприятными для Турции. Мы призываем избирателей прийти на выборы и придерживаться демократии", – добавил Эрдоган.



Эрдоган отдал свой голос / фото AFP

Кстати, Кемаль Кылычдароглу также проголосовал во втором туре президентских выборов в Турции.

Как оказалось, в этот раз Эрдоган и Кылычдароглу проголосовали одновременно.



Кемаль Кылычдароглу также проголосовал / Скриншот из видео

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