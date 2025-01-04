Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост из телеграм-канала "ПолитБавовна".

К теме Тикток Бойко и возвращение Ланы из "Наш": как пророссийские политики готовятся к выборам, – "Игла"

Как Бойко может снова баллотироваться на выборах

Авторы телеграм-канала отметили, что единственное препятствие, которое не позволяло Бойко баллотироваться и быть избранным – это определение его как главного ликвидатора партии "ОПЗЖ" по всей Украине, ведь на момент запрета деятельности партии Бойко был ее председателем.

Это было определено в решении Восьмого апелляционного административного суда (суд который принял решение о запрете "ОПЗЖ" еще в июне 2022 года). Таким образом, до ликвидации всех ячеек "ОПЗЖ", не могла быть ликвидирована и сама партия на центральном уровне. И это было главным препятствием для баллотирования Бойко на выборные должности.

Однако, как стало известно "ПолитБавовне", в последнем квартале 2024 Бойко удалось избежать блокирования его участия в выборах путем внесения другого лица в качестве кандидата на председателя ликвидационной комиссии "ОПЗЖ".

В соответствии с нормами закона изначально председателем ликвидационной комиссии назначают руководителя органа управления политической партии, то есть самого Бойко.

Соответствующие изменения были внесены Минюстом на основании соответствующего представления Бойко, по которому новым "ликвидатором" "ОПЗЖ" стал человек, по фамилии Астахов. Также в то же время Бойко успешно вывели из руководящего состава ныне запрещенной партии "ОПЗЖ".

Ранее Бойко не смог сменить председателя ликвидационной партии, ведь действующая до сентября 2024 года редакция закона "О политических партиях в Украине" прямо запрещала менять председателя ликвидационной комиссии. Однако 20 июня 2024 года в парламент внесли правки с изменениями в одну из статей закона, в соответствии с которой председателя, члена или ликвидатора комиссии можно заменить на другое лицо при наличии его личного письменного согласия. Закон вступил в силу в сентябре 2024-го.

Согласно карточке законопроекта, инициаторами были нардепы Крулько ("Батькивщина"), Саврасов ("ЕС") и Шуляк ("СН"). За внесение указанных изменений проголосовали:

"Слуга народа" – 190;

"Европейская солидарность" – 18;

"Батькивщина" – 14;

"Платформа за жизнь и мир" – 15;

"Голос" – 0;

"Доверие" – 13;

"Восстановление" – 10;

Партия "За Будущее" – 5;

Внефракционные – 4.

Для чего вообще инициировали изменения в закон и как сюда влез Бойко

В другой заметке в телеграм-канале "ПолитБавовна" объяснили, что основой законопроекта 11074, по которому Бойко смог снова баллотироваться на выборы, стало внесение изменений в закон "О политических партиях" является освобождение ячеек, которые оказались на оккупированной территории, от представления отчетности и избежание ответственности руководителей партий за несоблюдение требований закона. В том числе и возможного лишения партий государственного финансирования.

Несмотря на логическую часть этих изменений, авторы канала убеждают, что по замыслу главного инициатора закона, которой является Юлия Тимошенко, в перечень регионов, которые могли быть освобожденными от отчетности, пытались протянуть и Сумскую, и Черниговскую, и Киевскую области, в общем – половину Украины.

Объяснение в этом простое: меньше отчетности, меньше ответственности по закону, в первую очередь для лидеров партий, то есть Тимошенко, Порошенко, Шуляк и тому подобное. Ведь на лидеров за нарушение партийного законодательства могут тоже завести соответствующее дело.

В то же время, как указано в заметке, поскольку Бойко мало интересовали вопросы отчетности в ликвидированной на время рассмотрения партии "ОПЗЖ", то краеугольным камнем для него было внесение именно правки о разрешении на смену главного ликвидатора. Чем он успешно воспользовался.

По данным источников канала, экс-глава "ОПЗЖ" поставил ультиматум коллегам в парламенте: или он вносит огромное количество правок в законопроект по отчетности, или же те включают его правку по ликвидаторам партии. Консенсус нашли успешно.

Кроме того, как отметили в "ПолитБавовне", Бойко этой правкой избежал унизительной для него процедуры ликвидации партии. Также на назначенного им человека в случае наличия задолженностей ячеек будут сброшены все административные производства и долговые обязательства. Таким образом каждый нашел свою выгоду, даже несмотря на осознание, что эта правка позволяет и дальше оставаться Бойко активным игроком на политической арене и баллотироваться в предстоящих выборах.