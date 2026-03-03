"Посмотрю, чего хотят украинцы": Зеленский о возможном участии в выборах
- Президент Зеленский отметил, что решение о его участии в выборах будет зависеть от украинцев и времени их проведения.
- Зеленский подчеркнул, что если выборы состоятся после окончания войны, он не уверен в своем участии.
Вопрос проведения выборов в Украине все чаще обсуждают в медиа и соцсетях. Президент Зеленский подчеркнул, что окончательное решение относительно выборов и его участия будет зависеть от украинцев и времени их проведения.
Об этом глава государства заявил в интервью Corriere della Sera.
Планирует ли Зеленский снова баллотироваться на пост президента?
Журналисты поинтересовались у действующего президента Украины, планирует ли он баллотироваться на второй срок. Глава государства сообщил, что пока он не определился, ведь ключевым вопросом является время проведения выборов.
Если выборы состоятся после окончания войны, а не во время временного прекращения огня, я совсем не уверен, что буду баллотироваться,
– сообщил глава государства.
В то же время Зеленский подчеркнул, что окончательное решение будет принимать, учитывая пожелания украинцев.
Что этому предшествовало?
В декабре 2025 года президент США Дональд Трамп призвал Украину провести выборы президента, мол, сейчас ситуация в Украине является недемократической. Пресс-секретарь Европейской комиссии Анитта Гиппер ответила американцу, подчеркнув, что Зеленский является демократически избранным президентом, а следующие выборы должны состояться после завершения войны или когда ситуация с безопасностью станет лучше.
Зеленский также прокомментировал заявление Трампа. По его словам, Украина сможет провести выборы тогда, когда прекратятся боевые действия, поскольку в голосовании должны принять участие все граждане Украины, в частности военные.
В ЦИК неоднократно заявляли, что согласно действующему законодательству, проведение выборов во время военного положения невозможно.