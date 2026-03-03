"Посмотрю, чего хотят украинцы": Зеленский о возможном участии в выборах

Вопрос проведения выборов в Украине все чаще обсуждают в медиа и соцсетях. Президент Зеленский подчеркнул, что окончательное решение относительно выборов и его участия будет зависеть от украинцев и времени их проведения.

Об этом глава государства заявил в интервью Corriere della Sera.

Планирует ли Зеленский снова баллотироваться на пост президента?

Журналисты поинтересовались у действующего президента Украины, планирует ли он баллотироваться на второй срок. Глава государства сообщил, что пока он не определился, ведь ключевым вопросом является время проведения выборов.

Если выборы состоятся после окончания войны, а не во время временного прекращения огня, я совсем не уверен, что буду баллотироваться,

– сообщил глава государства.

В то же время Зеленский подчеркнул, что окончательное решение будет принимать, учитывая пожелания украинцев.

Что этому предшествовало?