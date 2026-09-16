"Хотят заниматься политикой": Зеленский назвал ошибкой призывы провести выборы во время войны

Владимир Зеленский в очередной раз высказал свою позицию относительно проведения выборов в Украине в условиях военного положения. Он перечислил факторы, которые, по его мнению, делают эту процедуру невозможной в период активных боевых действий.

Президент Украины в интервью CBS News заявил , что люди, призывающие провести выборы во время войны, "хотят заниматься политикой".

Возможны ли выборы?

Среди причин, по которым невозможно провести выборы в Украине во время войны, Зеленский назвал: требования законодательства, ситуацию с безопасностью и сложности с организацией голосования украинцев за рубежом и на временно оккупированных территориях.

Я готов провести их (выборы – 24 Канал) завтра, но пока идет война, это невозможно. В соответствии с Конституцией, избирательным законодательством и, прежде всего, с учетом ситуации с безопасностью. Как можно проводить выборы, когда дети не могут ходить в школу? Как проводить выборы, когда 9 миллионов человек находятся за рубежом,

– сказал украинский лидер.

Зеленский добавил, что обычно за границей голосовали около полумиллиона украинцев. Сейчас встал и вопрос о голосовании людей, находящихся на временно оккупированных Россией территориях.

"Будут ли они голосовать? Как они будут голосовать, кто там будет контролировать процесс голосования? Там находятся российские солдаты", – отметил глава государства.

Зеленский считает, что в качестве шага к подготовке к выборам можно было бы использовать прекращение огня. Его Украина неоднократно предлагала России, но агрессор отвергает такие предложения.

Президент Зеленский также назвал ошибкой призывы некоторых представителей власти к проведению выборов.

Во время войны мир – цель номер один, политика даже не стоит на втором месте. Даже для политиков она – на десятом месте. А для людей – на сотом. У людей другие приоритеты: как выжить, как жить, как ходить в школу... что с всем этим делать,

– добавил он.

Напомним, Служба внешней разведки Украины предупредила, что во время псевдовыборов на оккупированных территориях российские спецслужбы могут организовать громкие теракты под украинским флагом.