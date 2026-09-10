Об этом говорится в официальном сообщении СЗРУ.

Как россияне могут устраивать теракты во время выборов на ВОТ?

По данным Службы внешней разведки Украины, российские силовики планируют серию террористических актов в период принудительного голосования с 18 по 20 сентября 2026 года.

Сфабрикованные атаки охватят захваченные населенные пункты на территории:

Запорожской области;

Херсонской области;

Донецкой области;

Луганской области;

аннексированного полуострова Крыма.

Оперативная информация свидетельствует о подготовке трех основных сценариев эскалации .

Оккупанты рассматривают варианты взрывов избирательных участков в нерабочее время для создания нужной пропагандистской картинки, диверсии на транспорте с участием членов избирательных комиссий, а также инсценированные покушения на местных коллаборационистов.

Российские власти рассчитывают использовать эти кровавые события для психологического давления на местное население и демонстрации западным партнерам якобы бесперспективности дипломатических переговоров.

Помимо срыва мирного процесса, провокации создадут повод для усиления репрессий и легитимизации последующих этапов принудительного призыва в России.

Десятилетия кровавых провокаций Кремля

Практика организации терактов накануне знаковых политических событий, о которой напомнили в СЗРУ, является проверенным инструментом российского руководства на протяжении последних десятилетий.

В частности, в 1999 году серию взрывов в жилых домах Москвы, Волгодонска и Буйнакска использовали в качестве формального повода для ужесточения мер и обеспечения избирательной поддержки Путина.

Позднейшие трагедии на Дубровке в 2002 году и в Беслане в 2004 году также стали основанием для отмены демократических институтов и существенного ограничения гражданских свобод в России.

На оккупированных территориях Донбасса в течение 2014 – 2024 годов захватчики неоднократно устраивали взрывы возле так называемых избирательных комиссий, чтобы обвинить в этом украинские спецслужбы.

Украинские разведчики призывают жителей оккупированных регионов соблюдать максимальные меры безопасности и воздерживаться от посещения любых публичных мероприятий.

В период с 17 по 21 сентября жителям рекомендуется избегать скоплений людей, административных зданий, псевдоизбирательных участков и военных объектов противника.

Кстати, по словам американских посредников, Владимир Путин может согласиться возобновить мирные переговоры о завершении войны в Украине после парламентских выборов в России, которые состоятся 18 – 20 сентября. Такую оценку они озвучили по итогам переговоров в Москве, а также консультаций с представителями Украины и стран Е3 в Киеве.