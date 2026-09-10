Про це йдеться в офіційному повідомленні СЗРУ.

Як росіяни можуть влаштовувати теракти під час виборів на ТОТ?

За даними Служби зовнішньої розвідки України, російські силовики планують серію терористичних актів у період примусового голосування з 18 по 20 вересня 2026 року.

Сфабриковані атаки охоплять загарбані населені пункти на території:

Запорізької області;

Херсонської області;

Донецької області;

Луганської області;

анексованого півострова Криму.

Оперативна інформація свідчить про підготовку трьох основних сценаріїв ескалації.

Окупанти розглядають підриви виборчих дільниць у неробочий час для створення потрібної пропагандистської картинки, диверсії на транспорті з членами виборчих комісій, а також інсценовані замахи на місцевих колаборантів.

Російська влада розраховує використати ці криваві події для психологічного тиску на місцеве населення та демонстрації західним партнерам нібито безперспективності дипломатичних переговорів.

Окрім зриву мирного процесу, провокації створять привід для посилення репресій і легітимізації наступних етапів примусового призову в Росії.

Десятиліття кривавих провокацій Кремля

Практика організації терактів напередодні сакральних політичних подій, які нагадали в СЗРУ, є випробуваним інструментом російського керівництва протягом останніх десятиліть.

Зокрема, у 1999 році серію вибухів у житлових будинках Москви, Волгодонська та Буйнакська використали як формальний привід для закручування гайок і забезпечення виборчої підтримки Путіна.

Пізніші трагедії на Дубровці у 2002 році та в Беслані у 2004 році також стали підґрунтям для скасування демократичних інститутів і суттєвого обмеження громадянських свобод у Росії.

На окупованих територіях Донбасу протягом 2014 – 2024 років загарбники неодноразово влаштовували вибухи біля так званих виборчих комісій заради звинувачень на адресу українських спецслужб.

Українські розвідники закликають жителів окупованих регіонів дотримуватися максимальних заходів безпеки та утриматися від відвідування будь-яких публічних заходів.

У період з 17 по 21 вересня мешканцям рекомендують уникати скупчень людей, адміністративних будівель, псевдодільниць і військових об'єктів ворога.

До речі, за словами американських посередників, Володимир Путін може погодитися відновити мирні переговори щодо завершення війни в Україні після парламентських виборів у Росії, які відбудуться 18 – 20 вересня. Таку оцінку вони озвучили за підсумками переговорів у Москві, а також консультацій із представниками України та країн Є3 у Києві.