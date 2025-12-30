Прекращение огня на 60 дней недостаточно: эксперт сказала, без чего невозможны выборы в Украине

Дискуссия о выборах в Украине снова набрала обороты на фоне новых переговорных сигналов и разговоров о прекращении огня. После заявлений Владимира Зеленского о минимум 60 днях тишины для всеукраинского референдума в информационном пространстве снова заговорили о возможных сроках и предпосылках избирательного процесса.

Председатель правления гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская в эфире 24 Канала объяснила, почему такой подход может быть ошибочным. Она очертила, какие условия должны состояться параллельно, чтобы страна вообще могла вернуться к теме выборов.

Когда возможны выборы в Украине?

Для выборов нужна не только политическая готовность, но и четкая правовая предпосылка, которую не обойти никакими промежуточными сценариями. Пока действует военное положение, избирательная процедура не может стартовать по действующим правилам.

Не может быть выборов по состоянию на сегодня без завершения правового режима военного положения,

– отметила Айвазовская.

Она уточнила, что этот режим не исчезает сам по себе, потому что связан с горячей фазой войны и потребностью в мобилизации и обеспечении сил обороны. Поэтому привязывать выборы к любым коротким паузам без изменения ситуации с безопасностью не сработает.

Правовой режим военного положения не может завершиться до момента прекращения горячей фазы войны,

– подчеркнула она.

Отдельная дискуссия крутится вокруг формулы о 60 днях прекращения огня как якобы достаточного окна для голосования. Но это скорее о временной паузе, чем об условиях, в которых можно безопасно провести избирательный процесс.

Устойчивое прекращение огня – это не о 60 днях точно,

– подчеркнула Айвазовская.

Избирательные процедуры в Украине проектировались под мирное время, а нынешний случай в правила не закладывали. Поэтому сама идея быстрого старта упирается не в календарь, а в рамку, для которой пока нет базовых гарантий.

