Зеленский допустил проведение выборов в случае затягивания войны

Владимир Зеленский высказался относительно выборов в Украине. Глава государства отметил, что если война между Украиной и Россией будет затягиваться, то придется искать способ провести выборы в нашем государстве.

Об этом президент Украины рассказал в интервью BBC. В то же время он напомнил, что во время военного положения в Украине выборы нельзя проводить по Конституции, передает 24 Канал.

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Что сказал президент о выборах в случае затягивания войны

Зеленский отметил, что никто не согласится на войну, которая будет идти еще 10 лет или долгие годы.

Это очень сложно, миру сложно, всем сложно. И я думаю, что это невозможно, реально. Вторая история – тогда будет много жертв. И так много, а будет еще больше в разы, это нельзя допустить,

– подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что он с удовольствием провел бы выборы, если бы это было можно.

"И если война будет затягиваться, мы со своей стороны будем делать все, чтобы она не затянулась. Но если она будет затягиваться, надо будет находить то или иное решение. Я пока не знаю, какое", – заявил украинский лидер.

Зеленский подчеркнул, что, согласно законодательству Украины, во время военного положения Конституцию нельзя менять, так же как и проводить выборы.

Как можно проводить демократические выборы в окопах? Надо, чтобы были наблюдатели. Никакие наблюдатели в окопы не приедут. У нас люди на оккупированных территориях. Значит, они не будут голосовать, потому что как они проголосуют? Кто проконтролирует этот процесс?

– спросил президент.

Он также напомнил, что сейчас более 7 миллионов украинцев находятся за рубежом после начала войны, поэтому обеспечить полностью качественное и справедливое голосование не получится. Однако Зеленский сказал, что если война будет затягиваться, то в любом случае надо будет искать инструмент, как провести эти выборы.